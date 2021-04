Concurso PM PA tem nova data de prova para candidatos do sexo masculino

As provas do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (Concurso PM PA 2021), para candidatos do sexo masculino, já têm uma nova data. Segundo informação das redes sociais da secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, a nova data será o dia 06 de junho de 2021.

Para o cargo de Soldado Feminino, as provas foram aplicadas no dia 07 de março. No entanto, a avaliação para candidatos do sexo masculino foi suspensa pelo Superior Tribunal Federal.

A Procuradoria Geral do Estado havia firmado um acordo com Ministério Público e a Defensoria Pública para que as provas do concurso fossem aplicadas, confirme informou o procurador-geral, Ricardo Sefer, em uma de suas postagens.

A PGE firmou entendimento com o MPE e a DPE para realização dos concursos na área de Segurança desde que o Estado não esteja em bandeira vermelha ou preta.

A Polícia Militar do Estado do Pará tem edital de concurso público (Concurso PM PA) em andamento para Soldado e Oficial com 2.405 vagas.

O concurso

O concurso PM-PA conta com 2.310 vagas para Soldado – praças (2.079 homens e 231 mulheres). Para concorrer, o candidato deverá ter nível médio. Além disso, o edital oferece 95 vagas para Oficial (85 homens e 10 mulheres), com requisito de nível superior.

CARGO REQUISITO REMUNERAÇÃO Soldado Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$3.486,80 Oficiais Ensino superior completo, idade de até 35 anos anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$6.249,24

Inscrição Concurso PM PA

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 14 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Americano de Desenvolvimento Executivo -Iades, organizador do concurso.

A taxa de inscrição vai custar:

soldado : R$88

: R$88 oficial: R$76

Provas Concurso PM PA 2020

O concurso público PM-PA 2020 de Soldado ou Oficial vai contar com provas escritas, composta de exames objetivos e discursivos, com caráter eliminatório e classificatório.

Para praças, as avaliações escritas serão aplicadas em datas distintas para homens e mulheres, sendo:

Oficial

Prova objetiva e discursiva: 28 de fevereiro de 2021

Soldado (praças)

Prova objetiva sexo feminino: 07/03/2021

Prova objetiva sexo masculino: a definir

As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

