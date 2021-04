Concurso PM SP 2021: Locais de provas são divulgados; avaliações serão no domingo, 18

O concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) para aluno oficial terá provas objetivas do concurso no próximo domingo, 18 de abril de 2021 (a partir das 13 horas). Essa é a nova data prevista para aplicação das provas, após o último adiamento (antes as avaliações estavam previstas para 28 de março).

Os exames estão suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus e medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo.

Consulte aqui o seu local de prova

São oferecidas 190 vagas para quem possui interesse em ingressar na Academia do Barro Branco. Podem participar da seleção candidatos entre 17 e 30 anos, que possuem ensino médio completo e altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,60m (homens).

Os aprovados, além de remuneração inicial de R$ 3.268,33, farão curso com duração de três anos, período no qual os salários podem ser reajustados para R$ R$ 3.460,38, R$ 3.796,22 e R$ 4.097,30.

Inscrições e Provas concurso PM SP 2021 – Oficiais

O processo seletivo é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições deveriam ser realizadas exclusivamente pela internet, diretamente no site da organizadora, até 11 de fevereiro. Os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 130.

As provas estão previstas para o 18 de abril de 2021. Os candidatos interessados em ingressar na Academia do Barro Branco serão submetidos a duas provas, uma objetiva e uma discursiva, compostas por 80 questões de múltipla escolha e um texto dissertativo-argumentativo, respectivamente.

Os aprovados passarão, ainda, por exames de aptidão física, exames de saúde e psicológicos, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões, sendo:

História: seis questões;

Filosofia: quatro questões;

Sociologia: quatro questões;

Geografia: seis questões;

Linguagens e Códigos – 24 questões, sendo:

Língua Portuguesa e Interpretação de texto: 18 questões;

Língua Inglesa ou Espanhola: seis questões;

Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões, sendo:

Matemática: 12 questões;

Física: seis questões;

Química: seis questões;

Biologia: seis questões;

Conhecimentos Específicos – seis questões, sendo:

Noções de Administração Pública: duas questões;

Noções Básicas de Informática: quatro questões,

Saiba tudo o que acontece no mercado de trabalho e as principais vagas de emprego, estágio e trainees em todo o Brasil. Acesse o Notícias Concursos e confira o conteúdo exclusivo, atualizado diariamente.