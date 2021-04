Concurso PMDF: novo comandante comenta convocações

O comando-geral da Polícia Militar do DF ganhou um novo representante (concurso PMDF) e com isso diversas medidas deverão ser tomadas. À frente da corporação, o coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos comentou a necessidade de reposição de pessoal e os planejamentos para a nova gestão.

De acordo com o comandante, atualmente a PMDF conta com 10,6 mil servidores na ativa e a recomposição do quadro é uma grande necessidade devido ao aumento populacional do DF.

Confira os cursos do Direção para este concurso

A expectativa é dar continuidade ao chamamento dos aprovados no último edital, assim como dar continuidade aos cursos de formação já em andamento:

“Temos em andamento um curso de formação de Praças. Eu entendo que o decreto do governador foi muito pertinente, de não interromper a nossa formação, mesmo com a pandemia

Há previsão de um novo chamamento, mas ainda precisamos da confirmação da rubrica orçamentária. Por causa da covid, precisamos ter cautela, porque essa rubrica do orçamento, apesar de ser nossa, também tem uma questão da execução orçamentária vinculada à Secretaria de Economia”, pontuou em entrevista à Agência Brasília.

Um novo concurso PMDF com 2.100 vagas no cargo de praça foi solicitado em 2020 pela corporação. Veja maiores detalhes abaixo:

Concurso PMDF: novo edital solicitado

De acordo com a assessoria do órgão, em nota encaminhada no dia 11 de novembro, a realização do concurso a princípio será para o final de 2021, somente após o preenchimento de todas as vagas do concurso anterior.

Veja abaixo a nota na íntegra:

“A Polícia Militar do Distrito Federal já trabalha com o planejamento para obter as autorizações necessárias no intuito de realização do concurso para soldado com 2.100 vagas. A realização do concurso a princípio será para o final de 2021, somente após o preenchimento de todas as vagas do concurso anterior”.

Segundo um documento recebido pelo jornalismo do Direção Concursos, a Unidade de Articulação Institucional da Subsecretaria de de Análise de Políticas Governamentais, setor localizado na Casa Civil distrital.

O resultado esperado pela unidade é de aprovação, por parte da Secretaria de Economia, para a realização do certame para o provimento de 2.100 (duas mil e cem) vagas destinadas a praças da PMDF, na graduação de Soldado. Confira abaixo:

Concurso PMDF edital solicitado

Agora as notícias mais quentes do mundo dos concursos também podem ser acompanhadas no instagram do Direção News. Basta clicar aqui e acompanhar nossas atualizações diariamente! CLIQUE AQUI E SIGA AGORA MESMO!

Resumo do concurso

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

As principais notícias do mundo dos concursos públicos em um lugar. Conheça o canal Direção News e se inscreva: clique aqui e confira!