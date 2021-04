Concurso Prefeitura de Verdejante (PE): edital oferece 766 vagas

O edital do Concurso Prefeitura de Verdejante, Pernambuco, foi publicado com a oferta de 766 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Ao todo, são disponibilizadas 126 vagas de contratação imediata e 640 de cadastro reserva, com salários que vão de R$ 1.100 (auxiliar de serviços gerais e merendeiro) até R$ 15 mil (médico), conforme abaixo:

Nível fundamental: R$ 1.100,00

Nível médio: R$ 1.100,00 a R$ 1.400,00

Nível técnico: R$ 1.100,00 a R$ 1.300,00

Nível superior: R$ 1.500,00 a R$ 15.000,00

Interessados devem acessar o site do Idib até as 23h59 do dia 10 de maio de 2021. A taxa – cujo valor varia de R$ 70 a R$ 100, dependendo do cargo pleiteado – deverá ser paga até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

A prova objetiva será realizada em 4 de julho. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Concurso Prefeitura de Verdejante: cargos e vagas

De acordo com o edital, essas são as oportunidades oferecidas no concurso:

Nível superior

Assistente Social

Vagas: 2 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em serviço social registro no conselho da categoria

Bioquímico

Vagas: cadastro reserva

Requisitos: Curso superior em biomedicina ou farmácia + especialização e/ou habilitação em bioquímica ou patologia clínica/análises clínicas + registro no conselho de classe correspondente

Enfermeiro

Vagas: 8 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em enfermagem e registro no conselho da categoria

Engenheiro Elétrico

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em engenharia elétrica e registro no conselho da categoria

Fisioterapeuta

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em fisioterapia e registro no conselho da categoria

Farmacêutico

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em farmácia e registro no conselho da categoria

Médico

Vagas: 6 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em medicina e registro no conselho da categoria

Nutricionista

Vagas: cadastro reserva + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em nutrição e registro no conselho da categoria

Odontólogo

Vagas: 2 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em odontologia e registro no conselho da categoria

Psicólogo

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em psicologia e registro no conselho da categoria

Psicopedagogo

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso superior psicopedagogia ou pedagogia com especialização em psicopedagogia ou psicologia com especialização em psicopedagogia e registro no crp

Professor de educação infantil

Vagas: 12 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação em licenciatura em pedagogia

Professor de português

Vagas: 4 + cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em língua portuguesa

Professor de matemática

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em matemática

Professor de educação física

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação em licenciatura em educação física

Professor de história

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em história

Professor de ciências

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em ciências naturais, biologia, química ou física

Professor de geografia

Vagas: 2 + cadastro reserva

Requisitos: Licenciatura plena em geografia

Veterinário

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Curso de graduação completo em medicina veterinária e registro no conselho da categoria

Técnico Controle Interno

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino superior completo em administração, contabilidade, direito ou economia

Nível médio

Agente Administrativo

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Agente de Arrecadação

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Agente de Vigilância Sanitária

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Agente Comunitário de Saúde

Vagas: 3 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo e residir na área de atuação

Agente de Endemias

Vagas: 2 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Auxiliar de Consultório Dentário

Vagas: 4 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo e certificado de auxiliar em saúde bucal

Auxiliar de Professor

Vagas: 6 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Vagas: 6 + cadastro reserva Requisitos: Ensino médio completo Motorista

Vagas: 6 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo e CNH ativa de categoria “B” e “D”

Nível técnico

Técnico de Enfermagem

Vagas: 12 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo e curso técnico em enfermagem e registro profissional no conselho da categoria

Técnico Agrícola

Vagas: 1 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino médio completo com curso técnico

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais

Vagas: 24 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino fundamental completo

Merendeiro

Vagas: 8 + cadastro reserva

Requisitos: Ensino fundamental completo

Provas e etapas do concurso Prefeitura de Verdejante

Segundo o cronograma, a avaliação será aplicada no dia 4 de julho de 2021. Veja abaixo as disciplinas que serão cobradas:

Nível fundamental

Língua portuguesa: 16 questões

Raciocínio lógico: 4 questões

Conhecimentos gerais: 10 questões

Níveis médio, técnico e superior

Língua portuguesa: 16 questões

Conhecimentos de Verdejante: 4 questões

Conhecimentos específicos: 20 questões

Prova de títulos: caráter classificatório. Fase destinada aos cargos de professor. Confira abaixo os títulos que serão aceitos:

Curso de Especialização:

Curso de Mestrado

Curso de Doutorado

Resumo do edital

Banca organizadora: IDIB

Vagas: 126 + 640 CR

Escolaridade: todos os níveis

Salários: R$ 1.100 até R$ 15 mil

Inscrições: 29/03/2021 a 10/05/2021

Provas: 4 de julho de 2021

Link do edital

