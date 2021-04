Concurso PRF 2021: Sai edital de convocação para provas do dia 09 de maio

Nesta sexta-feira, 30 de abril, foi publicado o edital de convocação para as provas do concurso público da PRF 2021. De acordo com o documento publicado pelo Cebraspe, banca organizadora do certame, os candidatos poderão acessar os locais de provas a partir do dia 04 de maio. Os exames estão marcados para domingo, 9 de maio.

De acordo com o edital de convocação (veja abaixo), os inscritos no concurso da PRF poderão acessar as informações no cartão de inscrição, que será disponibilizado pela banca.

Um detalhe importante: A cidade de provas escolhida pelo candidato no momento da inscrição poderá não ser a mesma onde o candidato realizará os exames.

De acordo com o edital de convocação, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;

b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

O edital de convocação traz também as regras para aplicação das provas em meio à pandemia da Covid-19. O candidato deverá:

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;

b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;

c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas;

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação, observado o subitem 6.1.5 deste edital;

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros;

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;

g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;

h) submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto – concedendo-se somente ao candidato a manipulação de sua máscara -, mantendo-se o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da equipe de aplicação;

i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;

j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração.

Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando máscara. As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material.

Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe.

O concorrente também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente.

As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos. O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos candidatos.

Temperaturas aferidas na entrada do local de prova: Candidatos podem ir pra sala especial

Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso ao local de aplicação.

Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar as provas em sala especial.

Recomenda-se ainda que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

O candidato que informar que testou positivo para a Covid-19 não poderá realizar as provas.

CRONOGRAMA DO CONCURSO PRF 2021

Divulgação do edital de locais e horário das provas objetivas/discursivas e data prevista para o link de consulta aos locais – 30/4/2021

Realização das provas objetiva e discursiva – 9/5/2021

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva – 11/5/2021

Período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e a favor do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva 12 e 13/5/2021

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva – 28/5/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na prova discursiva – 31/5 e 1º/6/2021

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para o exame de aptidão física, para o preenchimento da FIP, para o envio de documentos para matrícula no curso de formação e para a avaliação psicológica – 14/6/2021

Período para o envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP) – 15 a 21/6/2021

Período para o preenchimento da FIP – 15 a 21/6/2021

Realização do exame de aptidão física – 19 e 20/6/2021

Realização da avaliação psicológica – 27/6/2021

Divulgação do edital de resultado provisório no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à matrícula no CFP e na avaliação psicológica – 7/7/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP e na análise dos documentos para matrícula no CFP – 8 e 9/7/2021

Divulgação do edital de resultado final no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à matrícula no CFP e na avaliação psicológica e de convocação para a avaliação médica, a avaliação biopsicossocial, a avaliação de títulos e o procedimento de heteroidentificação – 21/7/2021

Período para envio da documentação para a avaliação de títulos – 22 e 23/7/2021

Período para envio dos exames laboratoriais – 22/7 a 2/8/2021

Realização do procedimento de heteroidentificação da condição de candidato negro – 31/7 e 1º/8/2021

Realização da avaliação biopsicossocial – 8/8/2021

Realização da avaliação médica – 31/7 e 1º/8/2021

Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de saúde, na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos – 11/8/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos – 12 e 13/8/2021

Disponibilização do parecer da junta médica (avaliação médica) – 12 a 17/8/2021

PRF registrou mais de 300 mil inscritos

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal para o preenchimento de 1.500 vagas registrou um total de 303 mil inscritos. A confirmação veio por meio da própria corporação no dia 16 de março. O quantitativo resulta em uma concorrência de 202 candidatos por vaga.

“Saiu a relação de inscritos no concurso da PRF 2021. São 303 mil inscritos para 1500 vagas disponíveis, todos com um único objetivo: #ÉSobreSerPRF. Te aguardamos na UniPRF!”, diz o texto.

As provas do concurso da PRF estavam inicialmente previstas para 28 de março. No entanto, foram suspensas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A nova previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 09 de maio de 2021.

De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com nível superior em qualquer área. Além disso, será exigida carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O quantitativo de 1.500 vagas está dividido da seguinte maneira:

1.175 para ampla concorrência;

300 para negros; e

75 para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades do novo concurso da PRF 2021 são oferecidas nacionalmente. A corporação oferece salários de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458 para jornada de 40 horas semanais. A Polícia Rodoviária Federal contrata sob regime regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

CONCURSO PRF 2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

O concurso da PRF vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 09 de maio de 2021. Os exames serão de caráter eliminatório e classificatório. O candidato responderá a 120 questões no estilo Cesbraspe, com afirmações e devendo o candidato assinalar Certo ou Errado, em que uma questão errada anulará uma certa.

Além das provas objetivas e discursivas, bem como o TAF, a seleção vai contar com:

Avaliação de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos;

Investigação social;

Curso de formação.

Bloco 1 – 55 itens

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco 2 – 30 itens

Legislação de Trânsito

Bloco 3 – 35 itens

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

Veja a pontuação para cada etapa do concurso: