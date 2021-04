Concurso PRF: Cebraspe não adia e provas seguem confirmadas; O que mudou de março até hoje?

A expectativa de aplicação das provas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF 2021) no dia 09 de maio, daqui a dez dias aproximadamente, só aumenta. Porém, com a situação da pandemia no país, a aplicação das provas pode não acontecer, assim como aconteceu no primeiro trimestre deste ano. Afinal de contas, o exame será mesmo aplicado na data marcada pela PRF?

O edital de concurso da PRF foi lançado em janeiro, com previsão de provas para o dia 28 de março. No entanto, as provas foram suspensas no dia 12 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesse dia, conforme o levantamento do consórcio de imprensa, o país registrou pouco mais de 2 mil mortes por covid-19 em um intervalo de 24 horas. O que mudou de março até hoje?

A corporação esperava que a situação do país já estivesse melhor para que as provas pudessem ser aplicadas. No entanto, não foi isso que aconteceu. O cenário só piorou. Em abril, a média passou da casa de 3 mil mortes. Em comunicado de adiamento, ainda em março, a corporação surpreendeu e comunicou o adiamento das provas já com uma nova data para os exames. A prova passou de 28 de março para 09 de maio de 2021.

A situação da pandemia não melhorou. Pelo contrário, só piorou. A média de mortes subiu consideravelmente e chegou a alcançar 4 mil mortes em um único dia. Ou seja, provas adiadas novamente, correto? Pelo menos não até agora.

Como justificativa para o não adiamento das provas, o Cebraspe, banca organizadora do certame, disse que é possível a aplicação das provas, uma vez que já acontece um relaxamento das medidas restritivas pelo país, como, por exemplo, a abertura de bares e restaurantes, entre outras atividades de comércio.

Ou seja, a banca garante a realização das provas e diz que a participação do candidato nas provas é facultativa. Vai quem quer, vai quem pode. Esse parece ser o recado da empresa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sempre se mostrou favorável a aplicação das provas o mais rápido possível para recomposição de seu efetivo: Encurtou o prazo entre a publicação do edital e aplicação de provas, adiou e remarcou imediatamente a aplicação das provas e divulga constantemente nas redes sociais que os candidatos devem manter em dias os estudos porque a prova logo acontecerá.

No entanto, o cenário não se mostra favorável para aplicar as provas e comparar o relaxamento das atividades privadas ao setor público não parece ser uma atitude assertiva. Uma intervenção judicial deve acontecer caso as provas sejam confirmadas para o dia 09 de maio.

Conversa com governadores

A corporação, por meio de seus superintendentes, está consultando os governadores de todo o país para verificar a viabilidade de realização das provas. A conversa é necessária por conta da pandemia da Covid-19, que pode impedir a aplicação das avaliações.

Na última terça-feira, 27 de abril, por exemplo, o superintendente da PRF no Amapá, Aldo Balieiro, se reuniu com o governador do estado, Waldez Goes, para tratar sobre o concurso.

“Recebi hoje o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Aldo Balieiro, para falarmos sobre a realização do concurso público da instituição, que está previsto para o dia 9 de maio. Nossa intenção é estarmos alinhados sobre os procedimentos de segurança sanitária que vão garantir a saúde dos amapaenses ao realizar as provas e também assegurar essa oportunidade de concorrer às vagas do concurso”, disse o governador em uma de suas publicações no Instagram.

A mesma medida deve acontecer nos demais estados do país. A PRF pretende aplicar as provas no domingo, dia 9 de maio, porém, para isso, depende das regras estabelecidas em cada estado.

Caso alguma região não tenha condições de aplicação das avaliações na data prevista, a PRF e o Cebraspe terão que optar por um novo adiamento das provas do concurso.

CRONOGRAMA DO CONCURSO PRF 2021

Divulgação do edital de locais e horário das provas objetivas/discursivas e data prevista para o link de consulta aos locais – 30/4/2021

Realização das provas objetiva e discursiva – 9/5/2021

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva – 11/5/2021

Período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e a favor do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva 12 e 13/5/2021

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva – 28/5/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na prova discursiva – 31/5 e 1º/6/2021

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para o exame de aptidão física, para o preenchimento da FIP, para o envio de documentos para matrícula no curso de formação e para a avaliação psicológica – 14/6/2021

Período para o envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP) – 15 a 21/6/2021

Período para o preenchimento da FIP – 15 a 21/6/2021

Realização do exame de aptidão física – 19 e 20/6/2021

Realização da avaliação psicológica – 27/6/2021

Divulgação do edital de resultado provisório no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à matrícula no CFP e na avaliação psicológica – 7/7/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP e na análise dos documentos para matrícula no CFP – 8 e 9/7/2021

Divulgação do edital de resultado final no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à matrícula no CFP e na avaliação psicológica e de convocação para a avaliação médica, a avaliação biopsicossocial, a avaliação de títulos e o procedimento de heteroidentificação – 21/7/2021

Período para envio da documentação para a avaliação de títulos – 22 e 23/7/2021

Período para envio dos exames laboratoriais – 22/7 a 2/8/2021

Realização do procedimento de heteroidentificação da condição de candidato negro – 31/7 e 1º/8/2021

Realização da avaliação biopsicossocial – 8/8/2021

Realização da avaliação médica – 31/7 e 1º/8/2021

Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de saúde, na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos – 11/8/2021

Período para a interposição de recursos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos – 12 e 13/8/2021

Disponibilização do parecer da junta médica (avaliação médica) – 12 a 17/8/2021

PRF registrou mais de 300 mil inscritos

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal para o preenchimento de 1.500 vagas registrou um total de 303 mil inscritos. A confirmação veio por meio da própria corporação no dia 16 de março. O quantitativo resulta em uma concorrência de 202 candidatos por vaga.

“Saiu a relação de inscritos no concurso da PRF 2021. São 303 mil inscritos para 1500 vagas disponíveis, todos com um único objetivo: #ÉSobreSerPRF. Te aguardamos na UniPRF!”, diz o texto.

As provas do concurso da PRF estavam inicialmente previstas para 28 de março. No entanto, foram suspensas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A nova previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 09 de maio de 2021.

De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com nível superior em qualquer área. Além disso, será exigida carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O quantitativo de 1.500 vagas está dividido da seguinte maneira:

1.175 para ampla concorrência;

300 para negros; e

75 para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades do novo concurso da PRF 2021 são oferecidas nacionalmente. A corporação oferece salários de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458 para jornada de 40 horas semanais. A Polícia Rodoviária Federal contrata sob regime regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

CONCURSO PRF 2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

O concurso da PRF vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 09 de maio de 2021. Os exames serão de caráter eliminatório e classificatório. O candidato responderá a 120 questões no estilo Cesbraspe, com afirmações e devendo o candidato assinalar Certo ou Errado, em que uma questão errada anulará uma certa.

Além das provas objetivas e discursivas, bem como o TAF, a seleção vai contar com:

Avaliação de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos;

Investigação social;

Curso de formação.

Bloco 1 – 55 itens

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco 2 – 30 itens

Legislação de Trânsito

Bloco 3 – 35 itens

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

Veja a pontuação para cada etapa do concurso: