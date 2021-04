Concurso PRF: Língua estrangeira pode ser alterada; veja como fazer

Nesta segunda-feira, 12 de abril, foi divulgado no Diário Oficial da União o prazo os candidatos apresentarem ou alterarem a opção de língua estrangeira das provas.

Segundo o texto publicado, aqueles cujos comprovantes de inscrição não apresentam a opção de língua estrangeira, ou os candidatos que desejarem alterar a opção de língua estrangeira, terão das 10h desta segunda, 12, às 18h do dia 16 de abril. Os seguintes procedimentos deverão ser realizados:

acessar o site do Cebraspe ; acessar a página de acompanhamento por meio do botão “Página de Acompanhamento” situado na parte superior do site do Cebraspe realizar o login (autenticação por meio de CPF e senha); acessar a opção “Concursos Inscritos”; acessar o evento PRF_21; realizar a escolha da opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e clicar no botão “Gravar”.

De acordo com a banca, quem não informar a língua estrangeira, terá a opção de língua inglesa selecionada automaticamente pela banca.

Concurso PRF

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal para o preenchimento de 1.500 vagas registrou um total de 303 mil inscritos. A confirmação veio por meio da própria corporação no dia 16 de março. O quantitativo resulta em uma concorrência de 202 candidatos por vaga.

“Saiu a relação de inscritos no concurso da PRF 2021. São 303 mil inscritos para 1500 vagas disponíveis, todos com um único objetivo: #ÉSobreSerPRF. Te aguardamos na UniPRF!”, diz o texto.

As provas do concurso da PRF estavam inicialmente previstas para 28 de março. No entanto, foram suspensas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A nova previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 09 de maio de 2021.

De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com nível superior em qualquer área. Além disso, será exigida carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O quantitativo de 1.500 vagas está dividido da seguinte maneira:

1.175 para ampla concorrência;

300 para negros; e

75 para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades do novo concurso da PRF 2021 são oferecidas nacionalmente. A corporação oferece salários de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458 para jornada de 40 horas semanais. A Polícia Rodoviária Federal contrata sob regime regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

CONCURSO PRF 2021

CARGO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

O concurso da PRF vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 09 de maio de 2021. Os exames serão de caráter eliminatório e classificatório. O candidato responderá a 120 questões no estilo Cesbraspe, com afirmações e devendo o candidato assinalar Certo ou Errado, em que uma questão errada anulará uma certa.

Além das provas objetivas e discursivas, bem como o TAF, a seleção vai contar com:

Avaliação de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos;

Investigação social;

Curso de formação.

Bloco 1 – 55 itens

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco 2 – 30 itens

Legislação de Trânsito

Bloco 3 – 35 itens

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

Veja a pontuação para cada etapa do concurso:

Item Pontuação Máxima Prova objetiva 120 pontos Prova discursiva 20 pontos Prova de títulos 10 pontos Curso de Formação Policial 50 pontos

CRONOGRAMA DO CONCURSO PRF 2021