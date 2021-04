Concurso Público São João de Meriti RJ: previsões para 2021

São João de Meriti, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está com mais de 200 vagas previstas para 2021 (Concurso Público São João de Meriti RJ). De acordo com a prefeitura, um novo concurso para a área da educação deve acontecer ainda este ano.

Confira todos os detalhes desta oportunidade navegando pela matéria abaixo.

Concurso público São João de Meriti RJ: educação

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti (Concurso Público São João de Meriti RJ), no estado do Rio de Janeiro, deve publicar edital com 288 vagas no segundo semestre de 2021. A informação foi confirmada pela prefeitura que tentar realizar este certame desde 2020, mas devida a pandemia da covid 19, não foi possível.

O certame será organizado pelo Instituto de Avaliação Nacional (IAN) e ofertará vagas para diversos cargos. Confira na lista abaixo.

Assistente Social – 24 vagas;

Psicólogo – 22 vagas;

Orientador Social – 16 vagas;

Apoio-Administrativo – 9 vagas;

Orientador Jurídico – 2 vagas;

Apoio Técnico – 2 vagas;

Agente Educativo de Creche – 58 vagas;

Professor I – Língua Portuguesa – 8 vagas;

Professor I – Matemática – 8 vagas;

Professor I – História – 2 vagas;

Professor I – Geografia – 4 vagas;

Professor I – Ciências – 4 vagas;

Professor I – Língua Inglesa – 2 vagas;

Professor I – Educação Física – 7 vagas;

Professor I – Artes – 3 vagas;

Professor II – 90 vagas;

Professor Mediador de Aprendizagem – Educação Inclusiva – 17 vagas;

Professor – Tradutor Intérprete de Libras – 10 vagas.

O último concurso para a área da educação do município aconteceu em 2011.

Concurso público São João de Meriti RJ: câmara

O último concurso da Câmara Municipal de São João de Meriti aconteceu em 2018 e ofertou 55 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Fundamental:

auxiliar administrativo (8 vagas),

auxiliar operacional (10) e

motorista (2).

Nível Médio

técnico administrativo (20),

técnico em finanças (2),

técnico em informática (2) e

técnico em manutenção (3).

Nível superior

advogado legislativo (2),

contador legislativo (2),

analista administrativo (2) e

analista em tecnologia (2).

O certame foi organizado pela Funrio e o vencimento inicial variou de R$ 1000 a R$ 3 mil.

Veja AQUI detalhes do último edital!

Concurso público São João de Meriti RJ: ISS

Em 2011 a prefeitura de São João de Meriti realizou concurso com vagas para o cargo de auditor fiscal. Na ocasião foram ofertadas 12 vagas com vencimento base de 707,58* mais gratificação por Produtividade Fiscal de R$ 5.184,00.

Para participar desta seleção os candidatos precisavam ter Curso Superior em Contabilidade, Economia ou Administração com registro no Conselho de Classe.

