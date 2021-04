Concurso SECULT DF: NOVO edital sai em breve; comissão pode concluir trabalhos em 30 dias

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal pode divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SECULT DF 2021) em breve. A abertura de novo certame já está no planejamento, uma vez que o órgão já tem comissão organizadora. O grupo de trabalho, inclusive, ganhou mais 30 dias para concluir os trabalhos.

Segundo informações da Secult-DF, em publicação no Diário Oficial do dia 28 de abril, há um trabalho sendo feito para reativação e criação de cargos e também nos estudos para nova seleção. No texto publicado, o secretário de cultura pede o seguinte:

Prorrogar por 30 dias o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho, instituído com o objetivo de propor a criação e reativação de Especialidades dos Cargos de Analista, Técnico e Auxiliar da Carreira de Atividades Culturais junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e à formulação de pedido de realização de concurso público.

A comissão organizadora, em geral, terá a responsabilidade pelo levantamento de dados e demais informações necessárias para elaboração do concurso da Secretaria. Os trâmites devem ser finalizados até 22 de maio, quando se encerra o prazo fixado no texto no Diário Oficial.

A Secretaria, caso avance nos processos de abertura do concurso, poderá avançar nas demais etapas, como a elaboração do projeto básico e escolha da banca.

O concurso SECULT DF

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, está em processo a criação e reativação dos cargos de especialidades dos cargos de analista, técnico e auxiliar da carreira de Atividades Culturais. Sendo assim, o novo edital deverá contar com vagas para os cargos citados.

Para concorrer ao cargo de analista, será necessário ter nível superior e a remuneração inicial pode variar de R$5.070 a R$6.760, dependendo da carga horária. O cargo de técnico requer nível médio e remuneração inicial entre R$3.360 e R$4.480, também conforme a carga horária.

No caso de auxiliar, o requisito é de nível fundamental. A remuneração varia conforme jornada, nos valores de R$2.912 e R$3.882.