Concurso SEDUC RO 2021: Edital para efetivos tem comissão formada

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEDUC-RO) em breve. A comissão organizadora do próximo certame já foi definida, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do dia 08 de abril.

Segundo o documento publicado, o grupo de trabalhado formado terá missão de fazer o levantamento do quantitativo de vagas e cargos. O processo faz parte dos postos que não foram preenchidos no concurso público anterior.

As vagas do concurso SEDUC-RO 2021 será para as reposições decorrentes de vacâncias por aposentadorias, exonerações, falecimentos, entre outros motivos.

Veja a comissão organizadora do concurso:

Francisco de Assis Silva Cuellar (presidente) – Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep);

Laercio Cavalcante Monteiro (membro) – Segep;

Socorro Maria Santos Silva (membro) – Segep;

Beatriz Ramos Correa (membro) – Seduc;

Márcia de Almeida Galvão (membro) – Seduc; e

Maria das Neves Oliveira Souza (membro) – Seduc.

Agora, com a comissão formada, os próximos passos serão:

elaboração do projeto básico (a partir do estudo de cargos e vagas); e

processo de contratação da banca organizadora para receber inscrições e aplicar provas

Ainda não há um prazo para publicação do edital do concurso SEDUC-RO 2021.

Último concurso SEDUC-RO

O último edital do concurso SEDUC-RO para cargos efetivos foi aberto em 2016. Na época, o edital contou com nada menos que 672 vagas, distribuídas entre os cargos de professor classe C (553), analista educacional (46) e técnico educacional (73). O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) organizou o certame.

As vagas do concurso SEDUC-RO para professor classe C foram distribuídas por matérias de Professor (Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Libras, Espanhol, Inglês, Português, Matemática, Séries Inciais, Química e Sociologia), Orientador Escolar, Supervisor Escolar, Administrador, Assistente Social, Biblioteconomista, Contador, Economista, Nutricionista e Psicólogo.

No caso de Analista Educacional, as oportunidades foram distribuídas entre as áreas de Administração, Serviço Social, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Economia, Nutrição e Psicologia.

Os cargos de Analista e Professor exigiram nível superior completo. O salário do cargo foi de R$2.218,25, enquanto o analista tinha vencimentos de R$2.451,25.

O restante das vagas, 73, foram destinadas para Técnico Educacional, distribuídas entre as áreas de cuidador (42), intérprete de Libras (26) e revisor cego (05). Aqui, a exigência foi de nível médio. No caso de intérprete e revisor, foi necessário, ainda, formação na área. O salário inicial para o técnico educacional era de R$1.104,74.