Concurso Sefaz CE: tecnólogo pode ser aceito e sem cadastro de reserva, segundo secretária

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, a secretária de Fazenda, Fernanda Pacobahyba, afirmou que o curso de tecnólogo poderá ser como requisito nos cargos do próximo concurso Sefaz CE. Além disso, reforçou que edital deve ser divulgado até dia 15 e não haverá Cadastro de Reserva.

“Com as nossas análises breves da legislação, compreendemos não temos problema nenhum de incluir tecnólogo”, disse secretária. No entanto, reforçou que comissão organizadora está trabalhando no edital e que secretária não tem acesso a pontos específicos do edital.

Conforme análise da Assessoria Jurídica, Sefaz averiguou que não há “qualquer óbice” para participação com o curso de tecnólogo nas vagas.

De acordo com a secretária, o concurso público não terá Cadastro de Reserva, pois a secretaria pretende ter uma dinâmica de concursos públicos mais rápida.

Outro ponto trabalho é que a validade do concurso público será de apenas um ano, prorrogáveis por mesmo período. No entanto, o desejo da secretaria é de não prorrogar e realizar todo o procedimento dentro de um ano.

Por exemplo, Pacobahyba declarou que há uma intenção de realizar seleções para os Postos Fiscais “Já estamos pensando em outro concurso para vagas específicas em Postos Fiscais”, afirmou. Previsão de realização é para 2022.

A contratação da Cebraspe foi para a realização de um novo concurso para 100 vagas, que terão reserva para pessoas Negras e Pessoas com Deficiência. As provas serão realizadas somente em Fortaleza e a maioria das oportunidades será para Auditor Fiscal.

A banca organizadora será o Cebraspe e o contrato que oficializa a escolha já foi divulgado no Diário Oficial do estado. Com isso, o único passo restante é a publicação do edital do concurso Sefaz CE.

De acordo com o contrato da banca organizadora, que traz detalhes de todas as etapas, provas, cargos e salários do edital concurso Sefaz CE, as 100 vagas já confirmadas serão distribuídas entre os cargos de:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil Financeiro da Receita Estadual

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual

Ainda de acordo com o documento, os salários iniciais ofertados ao aprovados nos cargos do novo edital será de R$ 16.045,30. A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

Resumo concurso Sefaz CE

Cargo: Auditor Fiscal Sefaz CE

Auditor Fiscal Sefaz CE Vagas: 100

100 Banca : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade: nível superior

nível superior Situação: banca contratada (Cebraspe)

banca contratada (Cebraspe) Cargos vagos: mais de 300

mais de 300 Último edital Sefaz CE

