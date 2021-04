Concurso Sefaz PR deve sair em 2022 para suprir deficit, diz secretário!

O concurso Sefaz PR está aguardado para 2022. A previsão foi do próprio secretário Renê Garcia Júnior, em resposta a um seguidor em fevereiro deste ano. Em entrevista ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), o chefe da Pasta voltou a comentar sobre o assunto.

De acordo com Garcia, o quadro de pessoal pode sofrer grande deficit em breve. Confira o trecho em que o secretário responde sobre o próximo concurso Sefaz PR:

“[Cerca de] 45% dos profissionais, seja Auditor ou analista fazendário, podem se aposentar, então nós teremos a necessidade de fazer um novo concurso. Ainda não sabemos o montante, se será para 100 pessoas, 60, 80, ou então fazer um concurso que entrem em partes”, relata.

Garcia Júnior também fez questão de destacar o papel dos Auditores Fiscais durante a pandemia. “Foi uma grande surpresa, um ato de grande contribuição neste período o trabalho de equipe desenvolvido por todos os segmentos, com os Auditores mais na ponta e a Receita, de tentar identificar situações em que a arrecadação poderia cair, como que poderíamos resolver essa situação e estabelecer programas de fiscalização”, fala.

Para conferir a entrevista completa, clique aqui.

Concurso Sefaz PR: último edital

O último concurso da SEFAZ PR teve edital publicado em agosto de 2012. As avaliações objetivas foram aplicadas após 2 meses, em outubro do mesmo ano. As provas para Auditor Fiscal poderiam ser realizadas em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá.

A remuneração prevista no edital era de R$ 11 mil. Foram disponibilizadas 100 vagas, sendo:

85 vagas na ampla concorrência;

5 vagas para pessoas com deficiência;

10 vagas para afrodescendentes.

Último edital

