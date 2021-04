Concurso TCE TO 2021: Estudos para novo edital são confirmados

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE TO 2021). O órgão confirmou estudos para abertura do novo certame, segundo informações da assessoria de imprensa do órgão.

“Informamos que a questão está em estudo e a intenção é realizar o concurso público, tendo em vista a necessidade da instituição”, disse em nota, conforme informado pelo site Folha Dirigida.

O último edital de concurso TCE-TO foi divulgado há mais de 12 anos. Sendo assim, o TCE não repõe o seu quadro de servidores há bastante tempo. O quadro de servidores do órgão conta com vagas para carreiras de auxiliar operacional, assistente de controle externo, técnico de controle externo e auditor de controle externo.

É importante destacar que ainda não foram informadas quais são as carreiras que serão contempladas no próximo concurso do TCE-TO. No momento, isso vai depender do estudo inicial do TCE-TO para identificar quais cargos e áreas demandam maior reposição de pessoal.

É importante destacar que o concurso TCE-TO já consta no orçamento de 2021. O Detalhamento de Despesas do Estado para este ano apresenta R$350 mil para realização do novo concurso TCE-TO.

A Lei Orçamentária não é uma certeza que o concurso TCE-TO será realizado, mas é um indicativo de que o concurso está nos planos para ser realizado. Além do TCE, há orçamento para abertura de editais para o Ministério Público, Assembleia Legislativa e Polícia Penal.

O concurso TCE TO

Em abril de 2020, o MP-TO chegou a abrir um inquérito para verificar a necessidade de abertura do novo concurso TCE-TO. O objetivo da proposta era verificar o suposto excesso de cargos comissionados no Tribunal de Contas.

De acordo com informações do Ministério Público, a quantidade de vagas providas em comissão é maior que as contratações efetivas. O que vai contra os princípios constitucionais.

De acordo com informações do Plano Estratégico do Tribunal de Contas, publicado em agosto de 2020, em sua história, o órgão realizou somente quatro concursos públicos para os servidores, procuradores de contas e conselheiros substitutos.

Na ocasião, o quadro era composto por 256 efetivos, cinco procuradores, nove conselheiros substitutos e sete conselheiros.

Último edital

O último edital de concurso TCE-TO foi aberto em 2008, quando contou com 86 vagas, sendo 59 de nível superior, nos cargos de analista e técnico, e 27 de nível médio/técnico, para assistentes. Os salários oferecidos oscilam entre R$828,75 e R$3.062,50.

Segundo dados de 2018, na última atualização publicada pelo Tribunal, os assistentes contam com remuneração de R$2.604,71, enquanto que os técnicos e analistas têm salários de R$4.714,41 e R$9.625,27, respectivamente.

O Cebraspe organizou o edital, que contou com até três etapas, distribuídas entre provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.