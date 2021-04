Concurso TJ RO 2021: Saiu o edital com 175 vagas temporárias! Até R$5,9 mil!

Edital publicado. O Tribunal de Justiça de Rondônia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso TJ RO 2021) para o preenchimento de 175 vagas temporárias. De acordo com o documento publicado, as chances são oferecidas para cargos de ensino médio e superior, com salários que chegam a até R$5,9 mil mensais.

O edital do concurso TJ-RO revela que serão oferecidas 150 vagas para Apoio Técnico da Central de Processos Eletrônicos, função que tem requisito de nível médio. A remuneração será de R$3.369,94, incluindo o vencimento básico de R$3.185,14 e auxílio-transporte de R$184,80. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

Além disso, serão oferecidas nada menos que 25 vagas temporárias para analista de desenvolvimento, analista de negócios, analista de segurança da informação, analista de banco de dados, analista de redes, analista de Infraestrutura Active Directory, analista de Infraestrutura de sistemas e analista de monitoramento. Segundo o edital, os salários chegam a R$5.913,49 mensais, sendo R$5.728,69 de vencimento básico e R$184,80 de auxílio-transporte.

O edital confirma que haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros

A lotação dos aprovados acontecerá na comarca de Porto Velho (RO). Os profissionais serão contratados por 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A contratação dos aprovados acontecerá por tempo determinado no TJ-RO. A medida é amparada pela Lei n° 4.910, de 8 de dezembro de 2020. Os contratados atuarão em processos, que podem ser descontinuados nos próximos anos e que não justificariam a contratação definitiva de pessoal.

Inscrição concurso TJ RO 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 12 e 28 de abril, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição do certame vai custar R$25 para nível médio e R$35 para nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 29 de abril.

Provas

A seleção vai contar com avaliação de títulos e do tempo de experiência profissional. A documentação deverá ser apresentada pelo candidato de forma digitalizada integralmente (frente e versa) a partir do seu original/colorido.

Os documentos deverão ser enviados por meio do portal da FGV entre 12 e 28 de abril, mesmo prazo da inscrição. Os concorrentes deverão enviar os comprovantes dos requisitos mínimos do cargo escolhido, além de títulos e declarações de experiências profissionais.

Segundo o edital, a validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.