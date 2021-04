Concurso TJ SP Escrevente: simulado progressivo e gratuito

A preparação para o concurso TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) segue a todo vapor! Assim como a teoria, a prática é muito importante e você sabe que a resolução de questões é essencial, não é mesmo?

Por isso, o Direção Concursos e o Qconcursos prepararam o 1º simulado progressivo para o cargo de escrevente do concurso TJ SP. Serão 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Português – 08 questões

Atualidades – 02 questões

Raciocínio Lógico – 05 questões

Matemática – 03 questões

Direito Constitucional – 04 questões

Direito Administrativo – 04 questões

Processo Civil – 06 questões

Informática – 05 questões

Pessoas com Deficiência – 02 questões

Direito Penal – 04 questões

Processo Penal – 04 questões

Normas da Corregedoria – 03 questões

É a sua primeira vez? Não se preocupe, assim como na hora da sua prova, você precisará ficar atento aos horários e regras para participação.

Às 9h do dia 10 de abril (sábado) será liberado o caderno de provas. Importante: o caderno só será entregue para quem fizer a inscrição aqui!

Você também irá receber o caderno para preenchimento das respostas, o famoso gabarito.

Baixou o caderno de provas? Hora de iniciar o treino lendo atentamente às questões, preenchendo o cartão de respostas e enviando o mesmo por meio do espaço sinalizado na plataforma.

Vamos corrigir? Claro! A partir das 14h a correção estará disponível no canal do direção concursos. Para participar é só clicar aqui, CORREÇÃO

Lembrando que para garantir a sua participação no simulado progressivo para o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo basta clicar na imagem abaixo, preencher as informações e aguardar a liberação do caderno de provas:

Quando será o próximo concurso do TJ SP?

Um novo concurso TJ SP deve ocorrer em 2021 e deve ser organizado pela Vunesp. Informação foi dada, originalmente, pelo superintendente da instituição (Vunesp), Henrique Luiz Monteiro, que deu a declaração em fevereiro deste ano.

Os preparativos indicam que o edital deverá ser publicado até o mês de junho deste ano. “O TJ SP tem um perfil mais conservador, por isso a estrutura do último edital não deverá ser alterada”, disse.

Espera-se, na palavras de Monteiro, que haja um número “generoso de vagas”. Quanto a isso, não custa lembrar que existem, hoje, no TJ SP um quantitativo enorme de cargos vagos.

Segundo o último levantamento divulgado pelo Tribunal, há pelo menos 5.695 cargos de escrevente judiciários desocupados.

