Concurso TRE PI 2021: EDITAL é aprovado e comissão organizadora é definida

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRE PI 2021). O órgão divulgou por meio do Diário Oficial, edição do dia 1º de abril, a aprovação oficial do certame. O documento, trata-se de um acórdão com o relatório da reunião onde o presidente do tribunal, desembargador José James Gomes Pereira e membros do órgão.

É importante destacar que o termo de autorização ainda deverá ser publicada. Entretanto, a divulgação não deve demorar a acontecer, uma vez que o órgão tem objetivo de realizar todas as etapas ainda este ano.

Durante a Sessão Judiciária Ordinária, realizada no dia 29 de março, o procurador regional eleitoral, Leonardo Carvalho, mostrou um parecer que reunia manifestações da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças e da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Atualmente o órgão tem 42 servidores em condições de aposentadoria. Entretanto, para realizar novas contratações para preenchimento dessas vagas, será necessário que seja realizado um novo concurso. Veja o quantitativo de vagas de servidores em condições de aposentadoria:

28 técnicos judiciários na área Administrativa;

06 analistas judiciários na área Judiciária;

06 analistas judiciários na área Administrativa;

01 analista judiciário no apoio especializado em Taquigrafia; e

01 analista judiciário no apoio especializado em Biblioteconomia.

O último edital TRE-PI foi aberto em 2015. A validade do concurso seria encerrada no dia 29 de agosto de 2020, mas por conta da pandemia do novo Coronavírus, o prazo foi suspenso. A validade deve ser retomada com o fim do período de calamidade pública.

O novo concurso TRE-PI 2021 ainda não tem cargos e vagas definida. Todavia, as aposentadorias que estão iminentes podem indicar em quais carreiras devem ser contempladas no próximo edital.

TSE aprovou vagas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de portaria, autorizou nada menos que oito vagas para provimento no órgão. Sendo assim, uma alternativa é divulgar o edital com esse quantitativo e depois formar cadastro reserva, para contratar aprovados conforme necessidade do órgão.