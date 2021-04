Confiança empata fora de casa e elimina Botafogo-PB da Copa do Nordeste

Fechando a sétima rodada da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Confiança entraram no gramado do Almeidão, nesta segunda-feira, e ficaram no empate por 0 a 0. O resultado elimina o time da casa da competição.

Na reta final da fase de grupos, a partida tinha caráter decisivo para o Botafogo. Tentando manter o sonho de uma classificação improvável viva, o clube precisava da vitória de qualquer jeito.

Nesse contexto, as duas equipes mostraram muita disposição, mas pouca qualidade e criatividade. O Confiança colecionou chances desperdiçadas e a partida arrastou o marcador zerado até o apito final.

O resultado ainda dá chances de classificação para os sergipanos, com oito pontos na tabela e apenas dois de distância do G4. Já o Botafogo amarga a lanterna do grupo, com apenas cinco pontos, e sem chances de avançar na Copa.