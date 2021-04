Confinada no BBB21, Juliette é ‘contratada’ por Marina Ruy Barbosa · .

Confinada no Big Brother Brasil 21, Juliette Freire já conquistou uma oportunidade de trabalho com Marina Ruy Barbosa. Nesta sexta-feira (9), a atriz avisou que será maquiada pela sister após o reality e que o acordo já foi fechado com a equipe da paraibana.

“A Juliette Freire ainda nem sabe, mas já combinei com o adm [administrador] que ela vai me maquiar quando sair do programa! (risos) Em algum momento, depende, óbvio, de como estiver a situação da pandemia”, escreveu a ruiva no Twitter.

Em resposta na publicação da intérprete de Maria Ísis em Império (2014), o perfil da advogada riu do comentário e publicou emojis de batom e estrelas. Os fãs de Juliette também sugeriram que Marina contratasse a atual sister para ser uma das modelos da sua marca de roupas.

“Chama ela para fazer uma colab [colaboração], conexão Paraíba – Brasil. A autenticidade da mulher nordestina no verão 2022, imagine a Juliette. Certeza que ia amar, hein! Falei e sai correndo”, opinou José Britto.

Além do sucesso com artistas como Marina e Xuxa Meneghel, Juliette é a sister com o maior número de seguidores no Instagram. Até o fechamento deste texto, a integrante da Pipoca conta com 19,6 milhões de fãs na rede social.

Confira os tuítes:

Em algum momento… depende óbvio de como estiver a situação da pandemia, claro

— Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 9, 2021

Hahahahah 💄✨

— Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) April 9, 2021

Chama ela pra fazer uma colab, conexão Paraíba – Brasil, a autenticidade da mulher nordestina no verão 2022, olha ae imagine a @FreireJuliette ctz ia amar hein! Falei e sair correndo… olha ae @mariruybarbosa

— José Britto (@_zebritto) April 9, 2021

