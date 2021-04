Confinados do BBB21 passam mesmo fome na Xepa? · .

Um dos principais temores dos participantes do Big Brother Brasil 21 é a Xepa, área na qual enfrentam o perrengue de se alimentarem com uma dieta restrita. No entanto, com menos ingredientes disponíveis, os confinados correm o risco de passarem fome na casa ou tudo não passa de mimimi?

“Dá para comer muito bem. Se a gente analisar por um lado nutricional, a Xepa tem todos os componentes necessários da pirâmide alimentar. Pela quantidade de proteínas, carboidratos e lipídios, tem [alimento] suficiente para as pessoas comerem”, opina o chef Danilo Galhardo.

Apresentador do programa Cozinha Amiga (Gazeta), o cozinheiro também pontua que os brothers participam de festas e ações patrocinadas que oferecem comida dentro da casa. “Na minha opinião, é uma reclamação um pouco sem nexo [sobre a Xepa], além de toda a comida disponível, que é muito boa. Pelo que vi, fígado e moela vêm limpos, eles nem têm essa preocupação. Eles reclamam muito de barriga cheia”, explica ele.

Telespectador assíduo do reality, Galhardo confessa que gostaria de participar de uma das compras do mercado da Xepa, pois percebe que os confinados desperdiçam itens que poderiam ser utilizados nas refeições, o que inspirou o chef a preparar pratos na TV com os ingredientes limitados. “Todo mundo [da produção] adorou, não sobrou rabada para contar história”, confessa.

Na visão do profissional, as reclamações ocorrem pela falta de conhecimento dos brothers sobre o potencial dos ingredientes. Para Julia Ottoni, influenciadora digital que também ensina receitas com o cardápio limitado da Xepa, o medo do desperdício destes alimentos faz com que os confinados mantenham as mesmas receitas de sempre.

“Eles têm medo de serem culpados pelos outros caso algum prato não fique bom. Acho que eles têm ideias, mas ficam com medo de se arriscarem”, reforça Julia. No Instagram e no TikTok, ela já conquistou mais de 50 mil visualizações ao mostrar que é possível melhorar as refeições com um requeijão cremoso caseiro e até se deliciar com porções de french toast.

Caso estivesse confinada, a influenciadora avisa que não faria como os participantes, que comem ovo todo dia. “Daria uma variada no café da manhã, porque só com ovo não dá”, desabafa.

Galhardo também conta com receitas na cabeça para a área restrita, como um arroz com moela: “Se a gente analisar pela quantidade de proteínas, com quatro ou cinco moelas, você já tem o equivalente a um bife de 150 gramas de carne. Com isso, você já consegue fazer uma alimentação bem regulada”.

Confira as receitas preparadas com os ingredientes da Xepa:

