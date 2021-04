Confinados são acordados no BBB21 após formação do 12º Paredão | casa BBB

Na noite deste domingo 18/4, foi formado o 12º Paredão. Camilla de Lucas descobriu que o último Anjo da edição era autoimune. Na sequência, foi a vez da Líder Viih Tube fazer suas duas indicações – sendo que uma precisaria ser obrigatoriamente de quem estava no Castigo do Monstro. Ela escolheu Fiuk e Gilberto.

Na hora de votar no Confessionário, eles foram surpreendidos com a necessidade de dar dois votos. Arthur recebeu mais indicações e houve um empate entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah. A Líder Viih Tube escolheu o fazendeiro e ele disputou a Prova Bate e Volta com o instrutor de crossfit, que venceu a disputa.