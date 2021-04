Confira 15 estados que oferecem Auxílios Emergenciais próprios

A princípio, com a finalidade de atender seus cidadãos mais necessitados, diversos estados já criaram Auxílios Emergenciais próprios, ou seja, de caráter estadual. Dessa maneira, é possível que o interessado possa acumular os benefícios tanto federal quanto estadual em alguns casos. No entanto, outros proíbem expressamente tal acumulação.

Assim, o brasileiro que esteja em situação de pobreza ou de extrema pobreza deve conferir se o seu Governo Estadual apresenta tal benesse. Contudo, não são todos os 26 estados que contam com o auxílio.

Nesse sentido, a lista inclui 14 estados, além do Distrito Federal, quais sejam:

Acre

Amapá

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Pará

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

São Paulo

Sergipe

Como funcionará cada benefício estadual ou distrital

Então, cada benefício do estado ou do Distrito Federal terá suas próprias regras e exigências. Dessa forma, o interessado deve conferir se cumpre com todos os requisitos para o requerimento.

Sendo assim, os valores variam entre R$ 100,00 e R$ 600,00. Portanto, em muitos casos, eles podem ser mais benéficos que o Auxílio Emergencial federal, visto que este último varia entre R$ 150,00 e R$ 375,00.

Confira abaixo, portanto, como são os benefícios de cada um dos entes federativos.

Acre: Programa Auxílio do Bem

Para qual público: famílias residentes em todo o território acreano que recebam R$ 178,00 por pessoa. Assim, por exemplo, em uma unidade familiar com 3 membros, a renda total da casa não pode passar de R$ 534,00.

Valor do benefício: R$ 150,00 por 3 meses. No entanto, o uso do benefício deverá ocorrer, necessariamente, em empreendimentos que possuam convênio com o governo estadual.

Critérios:

Ter mais que 18 anos, com exceção de mães adolescentes.

Possuir Cadastro Único apenas antes de 21 de março de 2021.

Não receber outros auxílios de distribuição de renda.

Amapá: Renda Cidadã Emergencial

Para qual público: seguirá as mesmas pessoas já contempladas pelo benefício no ano de 2020. Ademais, também inclui artistas que a Lei Aldir Banc abrange e guias de turismo.

Valor do benefício: R$ 300,00 em uma parcela única. No entanto, ainda não há calendário de pagamento para 2021.

Critérios:

Viver em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Estar no CadÚnico.

Não ser beneficiário do Bolsa Família ou Renda pra Viver Melhor.

Bahia: Programa Estado Solidário

Para qual público: unidades familiares que possuam filhos na rede estadual de ensino que estejam no estado de pobreza ou extrema pobreza.

Valor do benefício: R$ 150,00 por 6 meses.

Ceará: Cesta Básica

Para qual público: famílias com renda baixa.

Valor do benefício: duas parcelas de R$ 100,00 em um cartão para compras no mercado.

Além disso, o Ceará contará com descontos em serviços variados, como:

Conta de energia: o estado pagará todas aquelas com consumo de até 100 kw/hora até maio de 2021.

o estado pagará todas aquelas com consumo de até 100 kw/hora até maio de 2021. Vale Gás Social: valor mais barato para a compra do gás de cozinha por famílias do Cartão Mais Infância Ceará, Cadastro Único, Bolsa Família e Programa Superação.

Distrito Federal: Prato Cheio

Para qual público: famílias locais que possuam renda de apenas R$ 178,00 por pessoa.

Valor do benefício: R$ 500,00 por 3 meses.

Ademais, o DF também discute a possibilidade de mais R$ 408,00 para as famílias do Distrito Federal em projeto de lei.

Critérios:

Ter renda familiar per capita igual ou menor a meio salário mínimo.

Estar em situação de insegurança alimentar.

Ter a inscrição no Cadastro Único.

Residir no Distrito Federal.

Espírito Santo: Cartão ES Solidário

Para qual público: famílias que estejam no Cadastro Único com todas as informações atualizadas.

Valor do benefício: R$ 200,00 por 3 meses.

Critérios:

Morar no Espírito Santo.

Ter uma renda pessoal de até R$ 147,00.

Estar inscrito no Cadastro Único.

Ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos de idade, ou um idoso acima de 60 anos ou, ainda, uma pessoa com deficiência.

Maranhão: Auxílio Emergencial para Turismo e Setor de Eventos

Para qual público: produtores de eventos, que tenham trabalhado entre 11 de março de 2019 e 11 de março de 2021, bem como guias de turismo.

Valor do benefício: R$ 600,00.

Mato Grosso: SER Mais Família

Para qual público: famílias de baixa renda que morem no estado, além de estarem no CadÚnico.

Valor do benefício: R$ 150,00 por 3 meses.

Critérios:

Morar em Mato Grosso.

Ter inscrição no CadÚnico

Estar em situação de pobreza e extrema pobreza, ou seja, quem recebe mensalmente até R$ 89,00 por pessoa.

Pará: Renda Pará

Para qual público: todas as categorias profissionais as quais a pandemia afetou diretamente, como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, guias de turismo, maquiadores, manicures, garçons, instaladores de som, DJs, assistentes de palco, operadores de áudio, técnicos de iluminação, músicos, educadores físicos autônomos e profissionais autônomos.

Valor do benefício: R$ 500,00 em parcela única.

Critérios:

Não ter contrato vigente ou carteira assinada no momento.

Residir no Pará.

Não ser servidor público.

Apenas receber esse benefício, não podendo estar inscrito em outros programas de transferência de renda.

Piauí: Piauí Auxílio

Para qual público: profissionais do setor de bares, restaurantes, bem como de eventos.

Valor do benefício: R$ 1.000,00 para empresas e R$ 500,00 para pessoas físicas.

Rio de Janeiro: Supera Rio

Para qual público: unidades familiares que possuem renda de até R$ 178,00 por membro, que constem no Cadastro Único, além de trabalhadores de renda inferior a R$ 1.501,00 que ficaram desempregados a partir de 13 de março de 2020.

Valor do benefício: entre R$ 200,00 a R$ 300,00, dependendo da quantidade de filhos do beneficiário, até o fim do presente ano.

Rio Grande do Sul: Auxílio Emergencial Estadual

Para qual público: profissionais do setor de eventos, trabalhadores informais, desempregados e mães solo.

Valor do benefício: duas parcelas mensais de R$ 400,00.

Rondônia: AmpaRO

Para qual público: famílias em situação de extrema pobreza.

Valor do benefício: R$ 100,00 mensais até junho de 2021.

Critérios:

Estar em situação de vulnerabilidade social e cadastrado no Bolsa Família.

Possuir renda per capita de até R$ 89,00 declarada no Cadastro Único.

São Paulo: Bolsa Povo

Para qual público: famílias que tenham sido impactadas pela pandemia de diferentes maneira, já que o auxílio engloba as frentes de emprego, assistência social, habitação, incentivo, qualificação profissional e educação.

Valor do benefício: R$ 500,00.

Sergipe: Cartão Mais Inclusão

Para qual público: famílias incluídas no Cadastro Único que possuam renda baixa.

Valor do benefício: R$ 100,00 mensais até julho de 2021.

Critérios: