Confira lista de possíveis participantes do No Limite 2021

O reality No Limite, famoso nos anos 2000, volta para mais uma temporada em maio de 2021. A nova edição promete trazer de volta tudo aquilo que os telespectadores adoravam: equipes rivais, adrenalina e, claro, a famosa prova com olho de cabra. Porém, diferente dos outros anos, a temporada contará com um elenco especial de ex-bbbs.

Apesar da lista ser guardada a sete chaves, alguns nomes tem circulado bastante nos bastidores. Confira:

– Paula Amorim (BBB 18)

– Kaysar Dadour (BBB18)

– Lia Khey (BBB10)

– Anamara (BBB10 e BBB13)

– Kléber Bambam (BBB1)

– Arcrebiano (BBB21)

Além disso, o nome de Carol Peixinho chegou a ser cogitado para o No Limite, mas Boninho confirmou que ela recusou o convite.