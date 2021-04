confira números de Taison pelo Internacional

Anunciado nessa sexta-feira como novo reforço do Internacional, o meia-atacante Taison deixou boas impressões no Colorado quando deixou o clube em 2010, rumo à Ucrânia.

Atleta que chegou ao Inter jovem, em 2008, Taison atuou no clube até 2010. Nesse período, disputou 135 jogos, sendo 94 como titular. Marcou 35 gols, com 22 deles sendo no Beira-Rio, segundo o portal O gol.

🇦🇹 Taison está de volta ao @SCInternacional! 📈 Nºs do atacante com a camisa Colorada: 🏟️ 135 jogos (94 titular) ⚽️ 35 gols marcados 🔴 22 gols no Beira-Rio 🏆 1 título a cada 27 jogos 🏆 Libertadores 10 🏆 Sul-Americana 08 🏆 Suruga 09 🏆🏆 Gaúchão 08/09 📊 Nºs do @ogolcombr pic.twitter.com/nayUsV5EqI — Footstats I2A (@Footstats) April 16, 2021

Além disso, Taison foi muito vencedor com a camisa colorada, já que conquistou dois Estaduais (2008 e 2009), uma Copa Suruga (2009), uma Copa Sul-Americana (2008) e uma Copa Libertadores (2010). Sua média é de um titulo a cada 27 jogos pelo clube.

Ampliando para sua carreira, Taison disputou 520 jogos e conquistou 21 títulos. Pelo Shakhtar Donetsk, foram seis conquistas do ucraniano, sendo peça fundamental nesse período. Seu contrato com o Inter é de dois anos e sua apresentação será nos próximos dias.