confira o calendário completo; começa hoje (6/4)

A nova rodada do auxílio emergencial, que terá quatro parcelas – pagas entre os meses de abril a agosto deste ano, com valores de R$ 150 (famílias “unipessoal”), R$ 250 (famílias com mais de duas pessoas) e R$ 375 (mães chefes de família monoparental) -, começa a ser paga neste dia 6 de abril.

A primeira parcela do benefício será paga até o dia 30 de abril, com saques e transferências sendo liberados de 4 de maio a 4 de junho. Segundo o Valor Investe, essa nova rodada deverá contemplar cerca de 40 milhões de pessoas.

O pagamento será realizado pelo banco Caixa Econômica, sendo os beneficiários escalonados através de seu mês de aniversário. Os primeiros a receber serão os cadastrados no programa via Cadastro Único (CadÚnico), aplicativo ou site do auxílio emergencial.

Os beneficiários do Bolsa Família, que é um outro grupo de pessoas que terão direito ao auxílio, começarão a receber os valores a partir do dia 16 de abril. Abaixo, você confere o calendário completo.

Auxílio Emergencial: confira o calendário completo

Abaixo, o calendário com as datas de recebimento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 (exceto Bolsa Família):

Nascidos em Dia do crédito em conta Dia para saques em dinheiro e transferências janeiro 6 de abril 4 de maio fevereiro 9 de abril 6 de maio março 11 de abril 10 de maio abril 13 de abril 12 de maio maio 15 de abril 14 de maio junho 18 de abril 18 de maio julho 20 de abril 20 de maio agosto 22 de abril 21 de maio setembro 25 de abril 25 de maio outubro 27 de abril 27 de maio novembro 29 de abril 1º de junho dezembro 30 de abril 4 de junho

A seguir, o calendário do Auxílio Emergencial para os recebedores do Bolsa Família:

Data de pagamento Quem recebe 16 de abril Beneficiários com NIS de final 1 19 de abril Beneficiários com NIS de final 2 20 de abril Beneficiários com NIS de final 3 22 de abril Beneficiários com NIS de final 4 23 de abril Beneficiários com NIS de final 5 26 de abril Beneficiários com NIS de final 6 27 de abril Beneficiários com NIS de final 7 28 de abril Beneficiários com NIS de final 8 29 de abril Beneficiários com NIS de final 9 30 de abril Beneficiários com NIS de final 0

