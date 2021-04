confira o cenário dos certames

Neste ano, os concurseiros aguardam oportunidades em um Concurso Público Bauru. Nesta matéria, você confere um panorama dos principais concursos da cidade, em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Aqui, você encontra informações à respeito de:

Concurso Público Bauru prefeitura:

Educação

Saúde

Concurso Guarda Municipal

Concurso ISS Bauru

Concurso Público Bauru: Câmara Municipal

Concurso Público Bauru prefeitura: Educação

O último concurso da Prefeitura de Bauru para a área da Educação teve edital publicado em 2020 com uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica Fundamental – 1º ao 5º ano.

Para concorrer a vaga, o candidato deve ter Conclusão de Curso Normal Superior

com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) ou Graduação em Pedagogia com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

A remuneração é de R$1.857,31 + benefício de R$500,00 para 20 horas semanais trabalhadas.

Os candidatos do certame passaram por Prova de Títulos de caráter classificatório e Prova de Tempo de Serviço, de caráter classificatório.

Confira detalhes do último edital

Concurso Público Bauru prefeitura: Saúde

O último concurso da Prefeitura de Bauru para a área da Saúde foi aberto em 2020 ofertando 1 vaga para Médico Cardiologista.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ter concluído Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica em Radiologia ou Título de Especialista em Radiologia.

A remuneração é de R$4.539,73 + benefício de R$500,00 para 15 horas semanais básicas trabalhadas.

Os candidatos do certame passaram por duas fases: Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório e Análise de Títulos, de caráter classificatório.

A Prova Objetiva foi composta por 40 questões das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Específicos (30 questões)

Legislação SUS (10 questões)

Confira detalhes do último edital

Confira os cursos do Direção para esta área de estudos

Concurso Guarda Municipal

O último concurso para Guarda Municipal Parque ocorreu em 2015 e ofereceu 2 vagas. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter concluído Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Categoria “B” ou superior.

O salário base para esse cargo é de R$1.056,93 + benefício de R$310,00 para 40 horas semanais. O concurso ocorreu em duas fases:

Prova Objetiva (Eliminatório)

Prova Prática (Eliminatório e Classificatório)

A Prova Objetiva foi composta por 40 questões das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Específicos (22 questões)

Língua Portuguesa (8 questões)

Atualidades (5 questões)

Legislação Municipal (5 questões)

Confira aqui detalhes do último edital

Concurso ISS Bauru

O último concurso público para Auditor Fiscal Tributário ocorreu em 2017 oferecendo 3 vagas.

O salário inicial base no edital era de R$4.388,40 para 30 horas semanais. Para concorrer a vaga era necessário ter Ensino Superior completo em qualquer área de formação.

A avaliação dos candidatos ocorreu por meio de prova objetiva com 50 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 5 questões

Matemática – 5 questões

Informática – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 20 questões

Legislação Tributária Municipal

Direito Tributário e Simples Nacional

Conhecimentos Gerais do Direito – 10 questões

Direito Civil

Direito Penal

Direito Constitucional

Direito Empresarial

Direito Administrativo

Contabilidade/Auditoria – 5 questões

Confira detalhes do último edital

Concurso Público Bauru: Câmara Municipal

O último concurso da Câmara de Bauru ocorreu em 2014 e ofertou 1 vaga para Assistente Legislativo I. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter o ensino médio completo.

A remuneração inicial do cargo é de R$2.932,19 em jornada de 40h semanais. O concurso público foi realizado em duas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório

Prova de digitação em microcomputador, de caráter classificatório

A prova objetiva foi composta por 70 questões das seguintes disciplinas:

Matemática (20 questões)

Português (20 questões)

História do Brasil (5 questões)

Informática (5 questões)

Atualidades (10 questões)

Legislação (10 questões)

Confira aqui detalhes do último edital

