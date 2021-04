Confira o funcionamento de supermercados e shoppings no feriado do Dia do Trabalhador (1º)

Conforme estabelecido pelo decreto da Prefeitura de Salvador, no qual ainda está valendo a fase vermelha, no feriado do Dia do Trabalhador (1° de maio), algumas medidas restritivas seguem em vigor. Já para o Dia das Mães (8 de maio), a administração municipal autorizou o funcionamento do comércio em mais três datas, a partir deste domingo (2). Isso faz com que shoppings, supermercados e demais estabelecimentos de Salvador ampliem o horário de atendimento presencial aos clientes.

De acordo com o plano de retomada, aos sábados poderão funcionar comércio de rua, shoppings centers, centros comerciais e semelhantes (das 10h às 19h, sendo que os prestadores de serviços localizados nessas áreas devem obedecer ao horário dos centros de compras), barbearias, salões de beleza e similares (10h às 18h).

Durante todo o final de semana, estão liberados para abrir restaurantes e bares, das 10h às 20h. Os estabelecimentos instalados em shoppings devem obedecer ao fechamento dos centros de compras, que é às 19h, exceto quando houver entrada independente, que, aí sim, ficará sob o regime do próprio setor. As lanchonetes poderão abrir das 7h às 15h.



SHOPPINGS

Lojas e Quiosques – Abertura facultativa

Bompreço – Funciona das 07h às 18h

Lotérica – Abertura facultativa

Caixa Econômica Federal – Não abre

Banco do Brasil – Não abre

Drive Thru (Em conformidade com o decreto 33.587) – Funciona das 10h às 20h

Delivery de alimentação e medicamentos – 10h às 00h

Delivery de produtos – 10h às 20h

Shopping Piedade funcionará normalmente no feriado do Dia do Trabalho, neste sábado, 1º de maio, das 10h às 20h, conforme Convenção Coletiva De Trabalho firmada hoje (29), entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia – Sindilojas-BA e o Sindicato dos Empregados do Comércio da Cidade do Salvador.





Sábado (01/05): 10h às 20h;

Domingos (02/05 e 09/05): 12h às 20h;

Segunda 03/05: 10h às 20h;

Serviços:

Bompreço: Sábado (01/05) e domingos (02 e 09/05): 8h às 20h; Segunda (03/05): 7h às 20h;

Espaço Gourmet: Sábado (01/05), domingos (02 e 09/05) e segunda (03/05): 11h às 20h;

Delivery: sábado e segunda (01 e 03/05): 10h às 22h; domingos: (02 e 09/05): 11h às 22h.

Sábado (01/05): 10h às 20h;

Domingos (02/05 e 09/05): 12h às 20h;

Segunda 03/05: 10h às 20h;

Serviços:

Big Bompreço: todos os dias: 7h às 20h30;

Delivery: sábado e segunda (01 e 03/05): 10h às 22h; domingos: (02 e 09/05): 11h às 22h.

Lojas, drive-thru e praça de alimentação funcionam neste sábado das 10h às 20h, domingo abre das 12h às 20h e na segunda, o shopping também estará aberto. Delivery: das 10h às 23h.

Mais informações no https://www.shoppingparalela.com.br, no Instagram e Facebook.

Lojas, quiosques, operações de alimentação, farmácias e supermercado GBarbosa: 10h às 20h

Drive do Bela (drive thru), de segunda a sábado, 10h às 20h, e domingo, das 13h às 19h. Os contatos das lojas participantes estão disponíveis no site www.shoppingbelavista.com.br;

Delivery (todos os dias): 10h às 23h;

SAC/Academia Alpha/ Centro Médico Bela Vista – consultar horários nos respectivos sites.

Lojas – das 10h às 20h

Praça de alimentação – das 10h às 20h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – das 11h às 20h

Alpha fitness – 8h às 14h

Drive thru – 10h às 20h

Delivery – 10h às 22h

Lojas e alimentação: 10h às 20h

Clivale: Fechada

Bodytech: Fechada

Funcionamento das operações das 10h às 20h30;

Cidade Baixa (Calçada) – Das 06h às 20h30

Golf Club (Jardim Cajazeiras) – 06h às 20h30

Paribe – Das 06h às 20h30

Mussurunga – 06h às 20h30

Lauro de Freitas – 06h às 20h30

Camaçari – 06h às 20h30

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas e Pau da Lima: abrem das 7h às 20h

Brotas e Cabula: abrem das 7h30 às 20h

Guarajuba: abre das 8h às 20h

Horto Bela Vista: segue o horário de funcionamento do centro de compras.

Calçada, Ogunjá. Pirajá e Lauro de Freitas: abrem das 7h às 18h.

Costa Azul – 07h às 19h

Shopping da Bahia – 10h às 20h

Vasco da Gama: 07h às 20h30

Rótula do Abacaxi: 07h às 20h30

Paralela: 6h às 20h30

Perini

Graça, Pituba, Barra e Vasco: abrem das 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul: abre das 7h às 20h

Guarajuba: abre das 8h às 19h

Shoppings Barra, Paralela, Salvador e da Bahia: fechadas



Ferreira Costa

Loja abre das 8h às 20h30. As compras também podem ser realizadas pelo site https://www.ferreiracosta.com.