Confira o planejamento do Flamengo até a decisão da Supercopa do Brasil

O Flamengo chegará embalado para disputar a primeira taça da temporada. Com duas vitórias avassaladoras em dois jogos, o time de Rogério Ceni folga nesta terça-feira, um dia após golear o Madureira por 5 a 1, e, a partir desta quarta, inicia a preparação visando a Supercopa do Brasil.

A decisão (em jogo único) contra o Palmeiras será realizada às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo já optou por viajar na tarde de sexta-feira para a capital federal, logo após o treino no período da manhã.

O início da preparação se dará às 15h desta quarta, no Ninho do Urubu. Por lá, o elenco de Ceni fará atividades às 9h de quinta e sexta. Já no sábado, véspera da Supercopa, treina pela manhã no CT do Brasiliense.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021



Desde a reapresentação até a Supercopa do Brasil serão, ao todo, 32 sessões de treinamento, sendo 22 em rotina de pré-temporada, com treinos integrais no ínterim de 14 dias. Em relação a descanso após a temporada 2020, foram 17 dias em casa.

– O que vejo é um aumento significativo da parte física (do time). Foram 14 dias trabalhando que serviram para revigorar – elogiou Ceni, na última segunda.

– Vamos tentar ser competitivos. O Palmeiras é um grande time, vem de dois títulos importantes na última temporada. É um jogo extremamente importante, com as equipes que ganharam torneios importantes no ano. Vamos torcer para que a gente esteja em uma noite boa como hoje – projetou o técnico do Fla, anteriormente, acerca do jogo deste domingo.