Confira o trio escolhido para fechar lista de inscritos do São Paulo no Paulista

O São Paulo já definiu quem serão os três jogadores que fecharão sua lista de inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Éder, Miranda e Martín Benítez venceram a disputa para defender a equipe antes do mata-mata do Estadual.

O volante William e o lateral-direito Orejuela eram os outros dois reforços que brigavam pelas três últimas vagas. Ambos, por enquanto, poderão atuar pelo São Paulo apenas na Copa Libertadores.

Como Luciano foi liberado pelo técnico Hernán Crespo para viajar a Goiânia devido ao falecimento de seu sogro, Éder pode, inclusive, estrear neste fim de semana, já que a volta do Paulistão foi oficializada nesta sexta-feira pelo governo de São Paulo.

Miranda é outro jogador que pode fazer seu primeiro jogo pelo Tricolor em 2021. De volta ao clube que o consagrou, o zagueiro vem treinando há algumas semanas e parece já estar entrosado com o restante do elenco.

Quis o destino que até mesmo Martín Benítez, recém-apresentado, mas que já vem treinando com o elenco desde 16 de março, pudesse ter boas chances de estrear como titular às vésperas do retorno do Paulistão. Gabriel Sara não treinou nesta sexta-feira por causa de dores musculares e pode abrir vaga para o argentino, que rivaliza com Igor Gomes por um posto entre os 11 iniciais.

Vale lembrar que o São Paulo ainda poderá inscrever William e Orejuela na fase mata-mata do Paulistão, quando cada clube pode realizar quatro trocas na lista de inscritos. Toró, por exemplo, foi emprestado ao Sport e já não é mais útil para o Tricolor na competição.