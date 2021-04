Confira os grupos da Seleção Brasileira masculina e feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A Seleção Olímpica de futebol conheceu os seus adversários na fase de grupos dos Jogos de Tóquio e irá reencontrar a Alemanha, adversária na final de 2016, na estreia. Costa do Marfim e Arábia Saudita completam o grupo. Já a Seleção Brasileira feminina terá como principal desafio a Holanda, além de enfrentar China e Zambia.

A equipe de André Jardine inicia o torneio no próximo dia 22 de julho, às 5h30 (horário de Brasília). Na segunda rodada, os Canarinhos enfrentam o elenco africano e finaliza a primeira fase diante dos árabes. Os dois melhores do grupo se classificam para a etapa de mata-mata.

Alguns jogadores, como Vinícius Júnior e Richarlison, que esperam convocação para a competição, reagiram de forma positiva e confiante ao sorteio. O comandante também espera contar com nomes de peso, como o de Weverton e Neymar para as Olimpíadas.

Já a Seleção Brasileira Feminina, dirigida por Pia Sundhage, terá a Holanda como adversária mais complicada da primeira fase, uma vez que a Laranja Mecânica ocupa o 3º lugar no ranking da Fifa. No entanto, há grande expectativa para que o time conquista vaga nas quartas de final e lute por uma vaga na grande decisão marcada para o dia seis de agosto, no Estádio Olímpico de Tóquio.

O time comandado em campo por Marta inicia sua trajetória nos Jogos de Tóquio no próximo dia 21 de julho, dois dias antes da cerimônia de abertura do evento, diante da equipe asiática. A segunda partida será contra o time europeu e fecha a fase de grupos diante das africanas.

Grupos das seleções olímpicas:



A – Japão, África do Sul, México e França

B – Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

C – Egito, Espanha, Argentina e Austrália

D – Brasil, Alemanha, COsta do Marfim e Arábia Saudita

Grupos das seleções femininas:



E – Japão, Canadá, Inglaterra e Chile

F – China, Brasil, Zambia e Holanda

​G – Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia