confira quais são as novas políticas do aplicativo

WhatsApp já avisou que o prazo para aceitar novas políticas de uso está chegando ao fim.

O tempo limite para aceitar as mudanças nos termos de serviço e na política de privacidade do app termina em menos de um mês.

Nesse sentido, a partir do dia 15 de maio, os usuários que não concordarem com as novas regras do app de mensagens terão a funcionalidade da sua conta no serviço limitada.

A obrigatoriedade do compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook gerou bastante polêmica.

Isso ocorre porque a alteração acabou adiada pela empresa de Mark Zuckerberg devido à repercussão negativa.

De acordo com os desenvolvedores, não haverá nenhum tipo de exclusão das contas daqueles que não aceitarem as novas regras.

Todavia, o uso da plataforma fica limitado para estas pessoas até a conformidade com as mudanças.

De acordo com a empresa:

“Por um curto período de tempo, você poderá receber chamadas e notificações, mas não poderá ler e enviar mensagens no app”.

Aqueles que discordarem dos novos termos terão a possibilidade de exportar o histórico de mensagens e o relatório da conta no Android e no iOS até a entrada das novidades.

Portanto, o usuário que optar por excluir a conta do mensageiro também deve fazer a exportação dos dados antes.

Isso acontece em razão do backup e o histórico de conversas: ambos são apagados juntamente com o perfil.

WhatsApp: quais as mudanças mais relevantes?

O WhatsApp trouxe novas regras onde os dados gerados em interações com perfis comerciais no mensageiro podem ser utilizados para o direcionamento de anúncios no Facebook.

Importante ressaltar que vale para o Instagram.

Dessa forma, o mensageiro diz que não compartilhará o número do telefone do usuário com as empresas.

Exceto, é claro, se a pessoa conceder tal autorização.

Por outro lado, as conversas pessoais com amigos e familiares é um outro caso.

Assim, a empresa reitera que a privacidade e a segurança não serão alteradas, mantendo-se a criptografia normalmente.

WhatsApp vai bloquear quem não concordar com o envio de dados ao Facebook?

O WhatsApp vai se integrará de vez à rede social, isso é um fato.

Dessa maneira, aqueles que não desejarem o compartilhamento de dados entre as plataformas podem ir se despedindo do aplicativo e procurando novas alternativas.

Com essa mudança da política de privacidade anunciada a usuários por meio de notificações, quem não aceitar as novidades será suspenso.

Portanto, a concordância implica em:

concessão de mensagens

endereço de IP

interações com pessoas e empresas

Por enquanto, é possível adiar a aceitação apenas selecionando a opção “Agora não”.

No entanto, depois da data limite, utilizar o recurso não será mais uma opção para os usuários.

O porta voz da empresa explicou:

“A conta não é apagada, mas fica indisponível até o usuário aceitar a nova política de privacidade”,

É possível evitar a suspensão?

O objetivo é unificar ainda mais os aplicativos.

Desse modo, os dados de clientes do WhatsApp Business

nome

número de telefone

aparelho

transações e pagamentos

Além de outras informações serão compartilhados automaticamente com as contas corporativas no Facebook das companhias que contem com a opção.

Todavia, a empresa ressalta que conteúdo das conversas, mensagens, fotos, vídeos e áudios continuarão criptografados da mesma forma.

Estarão assim protegidos e com acesso restrito a cada pessoa com perfil no aplicativo.

Disse o porta voz da empresa ainda:

“Cada usuário será notificado dentro da própria conversa se a empresa com quem ele está falando optou por usar o Facebook para gerenciar e armazenar suas mensagens de WhatsApp”.

Não está feliz com a situação?

Basta não fazer nenhum tipo de interação com as empresas pelo WhatsApp.

Esse é o conselho da companhia.

Os usuários controlam com quem podem estabelecer diálogos e ainda podem bloquear uma empresa no WhatsApp caso queiram.