Confira receita de medalhão de linguiça para incrementar o churrasco

Final de semana e sol: uma ótima combinação para fazer um churrasco. Se você está com essa ideia, que tal pensar também em algo diferente para incrementar a refeição? Confira, então, a receita de um medalhão de linguiça que vai te deixar com água na boca. Além disso, aprenda a fazer uma geleia de pimenta para acompanhar.

Abra as linguiças, retire toda a tripa, misture tudo e modele como medalhões. Com as fatias do bacon envolva cada medalhão e prenda com palito de dente. Leve tudo para a churrasqueira no braseiro médio (40cm da brasa) e vire quando necessário.