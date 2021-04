Confira tudo que você fez no Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone, game disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, completou um ano em março. Como parte das comemorações, a Activision liberou uma ferramenta, chamada Warzone Report, onde você visualiza suas estatísticas no game, como horas de jogatina, número de vitórias, mortes, eliminações, e outras informações.

Hoje o TecMundo te ensina como acessar essas informações e compartilhar as suas estatísticas em Call of Duty Warozne. Confira:

Com a ferramenta Warzone Report é possível visualizar suas estatísticas no game Call of Duty WarzoneFonte: Diego Borges / Reprodução

Como visualizar suas estatística no jogo

O primeiro passo é acessar o perfil de Call of Duty no Twitter e responder o Tweet em questão com a sua gamertag e utilizando a hashtag #WarzoneReport.

One year of Warzone. Countless matches. Celebrate the first year of dropping in by showing off your @CallofDuty #WarzoneReport. Tap below and tell us your Gamertag to earn your bragging rights. — Call of Duty ?? (@CallofDuty) March 10, 2021

Em seguida, o perfil irá responder o seu Tweet com uma imagem que traz os seguintes dados:

Média de abates;

Mortes;

Abates;

Horas de jogo;

Vitórias;

Partidas jogadas.

Junto com a imagem será gerada uma frase de acordo com a sua pontuação. Caso ela seja considerada baixa, você receberá uma mensagem debochada perguntando se você não está passando tempo demais relaxando em Gulag (a área para onde os jogadores vão quando são eliminados).

Call of Duty Warzone completou um ano em marçoFonte: Divulgação

Pronto, agora basta compartilhar o Tweet das suas estatísticas com seus seguidores do Twitter, ou salvar a imagem e compartilhar com outros jogadores.

Além de ter completado seu primeiro aniversário em março, Call of Duty: Warzone recebeu recentemente um pacote com texturas de alta resolução que ampliam o realismo do game. O jogo da Activison está atualmente na sua Segunda Temporada.