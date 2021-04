Confusão em túnel teve provocação de auxiliar de Abel e Marcos Braz no chão após socos

Uma confusão envolvendo vários integrantes de Palmeiras e Flamengo aconteceu neste domingo (11), em Brasília, na reta final da decisão da Supercopa do Brasil. O entrevero se deu no túnel que liga vestiários e campo do Mané Garrincha e teve até ao menos dois socos no vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, que foi ao chão.

A mesma começou quando o auxiliar técnico do Palmeiras João Martins, expulso de campo, passou pelo túnel a caminho do vestiário e provocou Braz, que lá aguardava os minutos finais da partida.

“Levem logo a taça”, disse o alviverde. O cartola rubro-negro não gostou do que ouviu e rebatou as provocações, se aproximando de Martins e aumentando o tom da discussão.

Também presente ao túnel que liga vestiários e campo do Mané Garrincha, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, foi defender Braz: “Vai tomar no c…!”, disparou.

Marcos Braz em desembarque do Flamengo Carlos Martini/Gazeta Press

Dois seguranças do Palmeiras que estavam no local não gostaram do tom do dirigente flamenguista e partiram para cima de diretor e vice-presidente rivais. Na confusão, um deles deu pelo menos dois socos em Marcos Braz, que caiu.

Foi quando seguranças e jogadores do time carioca correram para o local. Braz foi levantado enquanto atletas, seguranças e dirigentes dos dois times trocavam empurrões.

Funcionários do estafe da CBF e seguranças privados contratados para o jogo acalmaram os ânimos após alguns minutos de muita discussão e agressões.

Princípio de incêndio

Ao final da cerimônia de premiação pelo título do Flamengo, mais uma ocorrência no Mané Garrincha. Parte do material utilizado para a pirotecnia da festa gerou um princípio de incêndio no palco – feito de madeira.

O fogo foi rapidamente controlado, mas deixou pequenas marcas no gramado do estádio brasiliense. A administração da arena, inclusive, se mostrou irritada com o ocorrido e prometeu reclamar junto à CBF, responsável pelo evento em campo.