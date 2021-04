Confusão entre Fla e Palmeiras nos bastidores tem xingamentos e Braz no chão após 2 socos: “Vai tomar no c…”

O Flamengo conquistou mais uma taça ao bater o Palmeiras nos pênaltis na decisão da Supercopa do Brasil. Após o empate em 2 a 2, os times foram para as penalidades máximas onde brilhou a estrela do goleiro Diego Alves. Com a rivalidade que cresceu entre os times nos últimos anos, os ânimos ficaram acirrados em Brasília.

Segundo a informação do site da ESPN Brasil, uma confusão ocorreu nos corredores do estádio Mané Garrincha e envolveu os dirigentes das duas equipes. O auxiliar técnico de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, teria provocado o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz.

Ao ser expulso de campo, João Martins passou pelo túnel que liga o campo aos vestiários proferindo as seguintes palavras dirigidas à Braz: “Levem logo a taça”. Após, o dirigente flamenguista subiu o tom contra o auxiliar palmeirense, contando com o apoio do executivo de futebol do Mengão, Bruno Spindel.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo



“Vai tomar no c…”, teria dito Spindel à João Martins. Logo após, dois seguranças do Palmeiras foram pra cima dos membros da diretoria flamenguista que estavam no local. Os relatos do site da ESPN apontam que Marcos Braz levou dois socos, de forma que os golpes fizeram o dirigente cair no chão.

Depois, a confusão ficou generalizada, com atletas, seguranças e membros da diretoria dos dois lados envolvidos na briga, que só foi acalmada por funcionários da CBF após alguns minutos de tensão.