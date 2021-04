Conheça 6 sites para fazer um email descartável

Você passa uma semana sem olhar seus emails e, quando abre a caixa de mensagens, descobre que dois terços das mensagens são de ofertas de lojas que você comprou uma única coisa, ou do site no qual você teve que se cadastrar para ler um único artigo interessante. Mesmo com todos os filtros oferecidos pelas plataformas mais populares, como o Gmail e o Yahoo, mensagens não solicitadas acabam no meio daquelas importantes, e o resultado é perda de tempo, produtividade, espaço, dinheiro, privacidade e mesmo, segurança.

Segundo a empresa tecnológica especializada em softwares de segurança para a Internet Kaspersky, a participação do spam no tráfego de email em 2020 foi de 50,37%; o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de maiores produtores de mensagens indesejadas, sendo responsável por 4,87% do conteúdo identificado como tal. Os alvos mais frequentes de ataques de phishing usaram nomes de lojas online (18,12%) – e, com a pandemia, o problema se agravou, com o incremento do comércio pela internet.

O único spam aceitável.Fonte: iStockphoto/Reprodução

Usar um email temporário se você quer apenas dar uma olhada em um site ou fazer uma compra única é o que pode garantir menos mensagens indesejadas. Separamos seis serviços bacanas para você experimentar (e ainda um bônus que vai facilitar a sua vida). Mas lembre-se: não os use para transmitir dados pessoais ou informações importantes; muitos expiram em poucos minutos.

(É possível transformar sua conta de email original em um endereço temporário. Para o Gmail, um dos mais populares serviços de webmail, existem pela web inúmeros tutoriais que ensinam como fazer isso. Todos eles mexem no script do serviço de mensagens; por isso, não aconselhamos que você faça isso).

Confira abaixo como é fácil ter um endereço de email descartável:

Use e descarte

1. TempMail

Sua interface parece como qualquer caixa de mensagens. Esse serviço tem vários atrativos: você pode criar um novo endereço temporário quantas vezes for preciso, consegue fazer o download de todos os conteúdos que receber e, além da versão online, pode ainda baixar os aplicativos para Android e iOS em suas respectivas lojas de apps.

TempMail/Reprodução

2. Nada

Todas as mensagens que você receber vão ser excluídas a cada sete dias; o domínio também pode desaparecer depois de um tempo, mas o serviço avisa com um mês de antecedência quando isso vai acontecer, para dar tempo ao usuário de criar um novo domínio, se necessário. É possível ter várias contas temporárias e instalar a extensão no Chrome.

Nada/Reprodução

3. Maildrop

Esse serviço tem um diferencial interessante: ele usa alguns dos filtros criados pelo Heluna, um serviço anti-spam baseado em nuvem, ou seja, uma caixa de email mais limpinha, mesmo que temporária.

Maildrop/Reprodução

4. 10 Minute Mail

O nome desse serviço de email temporário já entrega o que ele faz: fornece domínios que expiram em dez minutos. Você pode, porém, aumentar esse prazo quantas vezes quiser, bastando zerar o cronômetro. Oferece suporte em português.

10 Minute Mail/Reprodução

5. Mohmail

Com uma interface muito bonita, o MohMal (que em árabe significa “lixo eletrônico”) tem suporte em português e oferece domínios de email que duram 45 minutos. O site gera um endereço aleatório, mas você tem a opção de criar um à sua escolha.

Mohmal/Reprodução

6. Email On Deck

Um dos atrativos (e não estamos da possibilidade de usar o serviço para negociar criptomoedas, como anuncia o desenvolvedor) é a possibilidade de recuperar a conta de email, depois que o usuário a elimina.

Email On Deck/Reprodução

O Email On Deck fornece um token quando você cria uma conta; com ele, é possível ter de volta sua caixa de entrada do email temporário, inserindo o código alfanumérico na página para recuperação do domínio (o site aconselha que você, antes de qualquer coisa, salve-o em algum lugar, já que são mais de 30 caracteres). Mas atenção: é uma solução que deve ser aplicada rapidamente – o site deleta as contas descartadas em menos de 24 horas, e sem aviso.

Bônus

Spamgourmet

Você adora uma loja ou não quer deixar de receber aquela newsletter – mas o problema é que eles mandam mensagens demais. Se é esse o seu caso, Spamgourmet é o meio termo entre domínios que duram poucos minutos e lidar com dezenas de mensagens que você recebe (daquele remetente que não quer abandonar) na conta de email oficial.

Spamgourmet/Reprodução

Você determina quantos emails quer receber – o site joga o restante no lixo. Quando você cria a conta (algumapalavra.x.nomedeusuário@spamgourmet.com), ela já traz quantas mensagens serão repassadas para você: é o X que aparece no endereço de email. E o site tem ainda outro atrativo: o suporte em português.