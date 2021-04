Conheça o ‘Fusca elétrico chinês’ inspirado no clássico da VW

Na última terça-feira (13), a fabricante de veículos chinesa Great Wall Motors soltou um spoiler daquilo que apresentará durante o Auto Shanghai 2021, evento automotivo que acontecerá a partir de 21 de abril. Trata-se do novo carro elétrico inspirado no clássico Fusca, da Volkswagen, comercializado sob a marca Ora.

A empresa tem o histórico de reintroduzir conceitos retrô com uma pegada futurista. Neste caso, aliadas aos conhecidos faróis redondos revestidos de cromo, arcos das rodas fortemente alargados, espelhos retrovisores externos circulares, para-choques dianteiro e traseiro protuberantes, a uma seção traseira curva e a luzes traseiras ovais, quatro portas e grandes rodas de liga leve, todas munidas de freios a disco, fazem parte do lançamento.

Em seu interior, o passado e o presente também se encontram: o volante, com um aro fino em semicírculo cromado, e maçanetas internas cromadas saltam aos olhos, junto a um grande sistema de multimídia flutuante com tela sensível ao toque, um único display circular de instrumentos digital, aberturas de ar-condicionado semelhantes a turbinas, assentos parecidos com sofás e um console central com acabamento cromado com botão giratório.

Great Wall Motors revelará modelo em evento automotivo.Fonte: Reprodução

“Máquina do tempo”

Espera-se que outros detalhes a respeito do “Fusca chinês” sejam divulgados em sua estreia mundial, mas apostas indicam que será baseado na plataforma Lemon EV, da própria companhia, e que carregue um motor elétrico de 143 cv com 210 Nm de torque, bateria de 47,8 kWh ou 59,1 kWh e autonomia de até 500 quilômetros, caso se opte pela maior.

Por fim carregamento rápido de 30% a 80% em pouco mais de 30 minutos ou completo em torno de oito horas em uma tomada doméstica, além de velocidade máxima de 150 km/h (0 a 50 km/h em quatro segundos).

Passado e presente se encontram no interior do ‘Fusca chinês’ elétrico.Fonte: Reprodução

De acordo com a empresa, o modelo é uma “máquina do tempo” e levará proprietários e proprietárias “à Era das Princesas”. Dentre os nomes que poderá receber estão ORA Spirit Cat, ORA Punk Cat, ORA Noble Cat, ORA Posh Cat, ORA Royal Cat e ORA Bridge Cat – todos relacionados a gatos, cabendo ao público escolher qual será o vencedor em votação aberta até 18 de abril.