Conheça o Pede.Ai, aplicativo baiano de delivery presente em mais de 170 cidades do país

Presente em mais de 170 cidades brasileiras do interior oferecendo serviço de entregas, o Pede.Ai deu mais uma passo na área de desenvolvimento de startups. Na última semana, a plataforma de delivery concluiu a aquisição do app de mobilidade urbana e transporte Mova, com o intuito de se expandir e consolidar ainda mais no país.

A história do Pede.Ai começou há três anos, em um projeto de um grupo de alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco que perceberam a ausência de um serviço de delivery no interior. O início da operação ocorreu em Juazeiro (BA) e, logo em seguida, em Petrolina (PE), cidade vizinha. Depois, chegou em outras cidades baianas, como Senhor do Bonfim e Juazeiro

De acordo com Felipe Durando, diretor de marketing do Pede.Ai, na época não existiam aplicativos de delivery para atender os moradores de cidades do interior do Brasil e a startup se consolidou com o objetivo suprir as necessidades deste público. Até hoje, o aplicativo foi baixado mais de 800 mil vezes.

Mas, segundo Durando, foi durante a pandemia do novo coronavírus que o aplicativo ganhou um grande volume de usuários e se expandiu ainda mais, já que as pessoas tiveram que pedir comidas e outros itens via delivery.

“Em 2020, crescemos cerca de 700%. Saímos de quarenta para 150 cidades brasileiras. Estamos presentes em dezoito estados. Isso ocorreu também por que as cidades que não estão nas capitais são desassistidas pelos grandes aplicativos de entregas e foi nisso que enxergamos uma oportunidade. Além dos restaurantes, introduzimos novos segmentos na plataforma: entregamos gás de cozinha, mercado, água e farmácia”, explicou o diretor de marketing.

Felipe ressaltou ainda a importância da aquisição da startup Mova para o crescimento da empresa dentro das cidades do interior do Brasil. O aplicativo de mobilidade existe desde 2018, possui mais de 100 mil downloads e faz o serviço de transporte em cidades brasileiras que não são as capitais.

“A ideia é aumentar a nossa quantidade de serviços oferecidos e atender um público ainda maior em outras cidades do Brasil. A Mova é semelhante a Pede.Ai, atende o público do interior e também é uma plataforma de mobilidade. O nosso objetivo é começar a expansão da empresa adquirida em maio”, explicou Durando.

Quanto ao futuro da startup, Felipe pontuou que a ideia é sempre crescer ainda mais. “O foco sempre é ampliar o número de cidades, o número de usuários. Toda vez que a gente conhece um aplicativo que pode fortalecer a ideia do Pede.Ai nós iremos tentar comprá-lo. A ideia é termos um super app, ou seja, um aplicativo que concentre diversas funcionalidades”, finalizou.