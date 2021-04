Conheça o Seu Perfil de Investidor

Qual é o seu perfil de investidor?

Para que possa investir com segurança é importante estudar o mercado financeiro e entender o seu perfil de investidor. Isso porque o mercado financeiro oferece riscos em diferentes percentuais para cada investimento. Por isso, o perfil de investidor deve ser considerado para que o investimento seja mais assertivo.

Sendo assim, confira algumas referências de perfil de investidor. No entanto, é importante ressaltar que as informações aqui apresentadas estão expostas de forma sucinta.

Por isso, é importante considerar a situação financeira atual e as características pertinentes a sua personalidade e disponibilidade financeira. Além disso, você pode testar o seu perfil de investidor em vários sites de bancos e corretoras.

Conservador

O investidor conservador é aquele que não gosta muito de correr riscos. Sendo assim, o investidor que possui perfil conservador busca segurança. Geralmente, as pessoas conservadoras quando investem, preferem investimentos que são previsíveis, já que buscam controlar a rentabilidade de cada investimento ao fim da aplicação.

Moderado

Já o investidor moderado aceita a ideia de correr riscos, desde que seja elaborada e baseada em alguns fatores que podem trazer segurança patrimonial. Um investidor moderado busca opções de investimentos que geram um retorno acima da média.

Arrojado

Uma pessoa que deseja investir e possui um perfil de investidor arrojado aceita correr riscos elevados, desde que haja a proteção do seu patrimônio.

Por isso, o investidor arrojado busca por uma rentabilidade elevada em médio e longo prazo. São investidores que direcionam seus recursos para investimentos de maior volatilidade.

Agressivo

O investidor agressivo é mais ousado. Ou seja, o investidor agressivo conhece o mercado e assume riscos elevados. Pois é o investidor que busca a máxima rentabilidade de cada opção de investimento disponível no mercado.

São investidores que possuem uma capacidade elevada para lidar com as flutuações do mercado e aceitam riscos considerando os prazos.

Sendo assim, são investidores que entendem que a volatilidade é constante e não se desespera quando há uma perda imediata, pois a flutuação pode elevar o valor pouco tempo depois de uma queda. Sendo assim, são pessoas que buscam rentabilidade em detrimento da segurança para investir.

Perfil não é estático

Importante ressaltar que o seu perfil de investidor pode mudar com o passar do tempo, de acordo com a sua experiência e conhecimento adquirido.

Há sites que separam o perfil do investidor em apenas 3 categorias (conservador, arrojado e agressivo), no entanto, a base é a mesma.

São muitas as opções para investir no mercado financeiro. Por isso, é importante buscar orientação e conhecer cada uma delas. É possível investir em Fundos de Investimento, Ações, LCI, Tesouro Direto, CDB, Previdência, Fundos Imobiliários e Poupança, dentre outras opções.