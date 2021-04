Conheça o Shopify, sistema para criar sua loja online

Quem pretende iniciar um negócio de e-commerce ou quer aumentar as vendas de uma loja física pode contar com a plataforma Shopify. Os usuários podem acessar por desktop ou aplicativo para os sistemas operacionais Android e IOS (iPhone).

O que é Shopify?

Criada há pouco mais de 10 anos no Canadá como uma loja virtual para vender equipamentos de snowboard, a plataforma oferece ferramentas para iniciar uma loja virtual, expandir mercado e gerenciar um negócio de varejo de qualquer tamanho, em qualquer lugar. Os interessados podem experimentá-la gratuitamente por 14 dias.

Atualmente, negócios de todos os tamanhos usam a Shopify para vender online, em lojas físicas ou em qualquer outro lugar. O sistema movimenta mais de 1,7 milhão de empresas e tem a confiança das marcas Allbirds, Gymshark, Heinz, Staples Canada, entre outras.

A Shopify pretende facilitar o comércio de forma segura e entregar uma melhor experiência de compras para consumidores em qualquer lugar com uma interface intuitiva.

Shopify é bom?

Os recursos são similares aos do WordPress e Wix, que permitem a criação de conteúdo e de páginas para vendas na internet. É possível escolher layout, cores, tipografia e temas prontos que facilitam o uso, e a plataforma ainda permite a integração com redes sociais e outros sites para agregar ainda mais vendas.

O intuito é ajudar as pessoas a conquistar independência, fazendo ser fácil começar, administrar e ampliar um negócio e tornando o comércio melhor para todos.

A empresa tem um Fundo para a Sustentabilidade e iniciativas de impacto social que se pautam na preferência por energias renováveis, na redução e na compensação das emissões de carbono e na viabilização de um futuro equitativo e sustentável por meio da criação de produtos e programas de apoio à equipe de funcionários e lojistas.

Como usar o Shopify

1 – Primeiro acesso

É possível criar e gerenciar uma loja online, acessando a plataforma Shopify tanto pelo desktop, como pelo aplicativo gratuito disponível para download na App Store ou Google Play.

2 – Nome da loja

Para começar, é preciso informar e-mail, senha e criar o nome da loja.

Fonte: Shopify

3- Questionário

Em seguida, responda algumas perguntas comerciais específicas, como o setor do negócio e a média da receita atual do usuário.

Fonte: Shopify

4- Informações pessoais

É preciso informar nome completo, endereço comercial ou residencial e telefone válido.

5- Personalizar

A partir daí, será preciso adicionar produto, personalizar o tema e preparar a loja online, de acordo com o perfil de cada negócio.

Fonte: Shopify

Recursos do Shopify

A maneira como compramos as coisas mudou. Atualmente, as plataformas sociais são uma das principais vias digitais e, por meio delas, formam relacionamentos com marcas, muito motivadas pelas experiências online que elas proporcionam.

Pensando nisso, a Shopify expandiu o Shop Pay – uma maneira rápida e segura de fazer compras online – para todos os comerciantes da plataforma, que vendem no Facebook e Instagram. Com o Shop Pay, as pessoas também têm acesso ao rastreamento de pedidos e à compensação de carbono das entregas.

Benefícios do Shop Pay



Pagamentos mais rápidos, eficientes e seguros: checkout no Shop Pay da plataforma Shopify é 70% mais rápido do que um checkout normal, com uma taxa de conversão 1,72 vez maior. Para os comerciantes, isso significa menos carrinhos abandonados e maior conversão. Por outro lado, para os consumidores, representa uma finalização de compra com um clique que lembra e criptografa os detalhes importantes. Inclui ainda informações de faturamento e envio, levando mais tempo para fazer compras e menos tempo para preencher formulários.

Controle e gerenciamento conveniente de pedidos: com mais de 430 milhões de pedidos rastreados em mais de 450 bilhões de milhas, esse serviço global de rastreamento de pedidos permite que os consumidores acompanhem todas as compras realizadas e recebam atualizações.