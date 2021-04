conheça o ‘técnico trainee’ que tenta tirar o Tottenham da fila

A vida de Ryan Mason mudou muito desde janeiro de 2017. No início de carreira, o então meia sofreu uma lesão que interrompeu precocemente sua carreira e o levou para um caminho fora dos gramados, onde se tornaria treinador.

Hoje, o ex-jogador é técnico interino do Tottenham e terá a missão de bater o poderoso Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa, neste domingo (25). A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, com bola rolando a partir de 12h30.

Formado nas categorias de base dos Spurs, o ex-meia passou por diversos empréstimos até se firmar no time principal na temporada 2014/15. Depois de 70 jogos e quatro gols, porém, o meia acabou vendido para o Hull City em agosto de 2016, para a disputa da Premier League.

Ryan Mason é retirado de campo na maca em jogo contra o Chelsea Getty Images

O que Mason, então com 25 anos, não esperava era que uma lesão fosse o tirar precocemente dos gramados meses depois. Em 22 de janeiro de 2017, em partida contra o Chelsea, o inglês teve um choque de cabeça com Gary Cahill e fraturou seu crânio.

Depois de uma cirurgia bem-sucedida, o jogador iniciou uma jornada pela tentativa de retorno aos gramados, colocando 14 placas de metal no crânio, com 28 parafusos o segurando, além de 45 grampos e uma cicatriz de pouco mais de 15 centímetros no local.

Tudo isso, porém, acabou sendo em vão. Em 13 de fevereiro de 2018, aos 26 anos, os riscos causados pela lesão forçaram Mason a anunciar a sua aposentadoria dos gramados.

A lesão o impediu de atuar dentro das quatro linhas, mas não fora delas. O inglês voltou para o Tottenham, onde foi treinador do time sub-19 e depois chefe de desenvolvimento de jogadores.

Desde a última segunda (19), o ex-jogador assumiu o comando do time profissional no lugar de José Mourinho até o fim da temporada 2020/21. Em seu primeiro jogo, vitória de virada sobre o Southampton por 2 a 1.

Sua grande missão, porém, será contra o Manchester City. O último título conquistado pelo Tottenham foi em fevereiro de 2008, também uma Copa da Liga, quando Mason não tinha sequer sido emprestado para seu primeiro time profissional. Seria ele o escolhido para encerrar o tabu do time do norte de Londres?