Conmebol anuncia volta das eliminatórias antes da Copa América; veja calendário

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (23), em reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar vão voltar junho, dias antes do início da Copa América, marcado para 13 do mesmo mês.

Serão disputadas as rodadas 7 e 8 das eliminatórias. Sendo assim, o Brasil enfrentará o Equador, em casa, e o Paraguai, fora. A estreia da Seleção Canarinho na Copa América acontece no dia 14 contra a Venezuela no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

As rodadas 5 e 6 das eliminatórias, que aconteceriam em março, serão disputadas entre os meses de setembro a outubro. A Conmebol solicitou a FIFA rodadas triplas para essas datas. Esses jogos foram adiados devido ao aumento do número de casos de COVID-19 nos países sul-americanos e também por conta da dificuldade dos atletas que atuam na Europa estarem à disposição durante a pandemia.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino declarou que as eliminatórias são “extremamente importantes” e reconheceu a necessidade das seleções nacionais competirem com todo o seu potencial, em plena igualdade de condições. Para isso, a FIFA também se comprometeu a promover as mudanças necessárias no calendário internacional.