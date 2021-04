Conmebol aumenta premiação para vencedor da Copa América 2021

Após reunião virtual, nesta sexta-feira, o Conselho da Conmebol aprovou um aumento de US$ 2,5 milhões (R$ 14 milhões) na premiação do vencedor da Copa América 2021 em relação à sua última edição.

Com isso, o campeão do torneio passará a receber US$ 10 milhões (cerca de R$ 56,2 milhões) pela conquista do título, além dos US$ 4 milhões que cada seleção recebe na preparação e logística.

A Copa América de 2021 será disputada na Argentina e na Colômbia. A previsão é de que a competição se inicie em 13 de junho, em Buenos Aires.