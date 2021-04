Conmebol confirma 7ª e 8ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas em junho

A Conmebol confirmou nesta sexta-feira a realização das 7ª e 8ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas no mês de junho. Com isso, a competição será retomada dias antes da Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia.

A mudança, decorrente do cancelamento das partidas de março, visa minimizar o desgaste das viagens e evitar complicações na agenda apertada do futebol sul-americano. A Conmebol também confirmou que a 5ª e 6ª rodada das Eliminatórias serão remarcadas para os meses de setembro, outubro e novembro.

Sendo assim, a Seleção Brasileira volta a campo no dia quatro de junho para enfrentar o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Segundo a CBF, a escolha do estádio do Internacional obedece ao critério da comissão técnica de aliar bons gramados à facilidade logística para o período.

Quatro dias depois, a equipe do técnico Tite encara o Paraguai, em Assunção. A partida será a última antes da estreia na Copa América, marcada para o dia 14, em Medellín, na Colômbia, diante da Venezuela.

O Brasil lidera com folga as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com 100% de aproveitamento, a Seleção tem 12 conquistados após quatro jogos disputados, além de 12 gols marcados e apenas dois sofridos. A Argentina é a segunda colocada, com dois pontos a menos.