Conmebol divulga arbitragem para segunda rodada; veja quem apitará os jogos dos brasileiros

A Conmebol divulgou na tarde desta quarta (21) os árbitros responsáveis por mediar as partidas da segunda rodada da Conmebol Libertadores. As partidas acontecem a partir da próxima terça-feira, com destaque para Boca Juniors x Santos.

O Peixe vai até a Argentina na próxima semana e enfrenta o temido Boca Juniors, na Bombonera. O clássico sul-americano terá o venezuelano Jesús Valenzuela no comando do apito.

Também na terça-feira, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle. Responsável pela final da Libertadores em 2019, entre River Plate e Flamengo, o chileno Roberto Tobar apita o confronto no Allianz.

O São Paulo entra em campo somente na quinta-feira. O tricolor recebe o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi. A arbitragem também é formada por chilenos, com Nicolás Gamboa no comando.

Além dos paulistas, a equipe do Flamengo terá o paraguaio Eber Aquino no comando da partida; Andrés Matonte, do Uruguai, é responsável pelo jogo do Internacional; Daniel Fedorczuk, também uruguaio, apito Atlético-MG e América de Cali; o terceiro uruguaio é Andrés Cunha, que comanda a partida do Fluminense.