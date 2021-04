Conmebol divulga áudios do VAR e possível pênalti em G. Gómez é citado; lance gerou reclamação do Palmeiras

Seguindo o protocolo, a Conmebol divulgou na noite da última quinta-feira (15), os áudios dos lances analisados pelo VAR na Recopa Sul-Americana. Além de marcar dois pênaltis sofridos por Rony, do Palmeiras, a análise do vídeo foi responsável por recomendar a expulsão de Viña, além de um possível pênalti após a cobrança de Gustavo Gómez.









Conforme publicou o GloboEsporte.com, o primeiro analisado foi aos dois minutos de jogo, quando se cogitou um toque da bola no braço de Luan dentro da área do Verdão, com reclamação dos argentinos. A conclusão do VAR, contudo, foi de que o zagueiro estava fazendo o movimento natural e ainda tentou evitar o desvio.

Logo após, aos 18 minutos, o árbitro Leodan González argumentou que o camisa 7 alviverde se atirou, com um contato normal de jogo. No entanto, depois da checagem, foi chamado para analisar a imagem, sugerindo a marcação da falta dentro da área, ocasionando no pênalti assinalado.

Lances polêmicos foram analisados pelo VAR – Foto: Cesar Greco/Flickr Oficial do Palmeiras/Divulgação.



Outra situação polêmica ocorreu com a expulsão de Viña, aos 20 minutos do segundo tempo, ao acertar as costas de Meza. O cartão vermelho foi apoiado pelo VAR, que também concluiu que o lateral teve intenção clara de chutar o adversário.

Por fim, mais 2 lances ocorreram na prorrogação: o segundo pênalti em Rony, que também foi assinalado apenas após a comunicação da equipe no vídeo, além de uma possível nova falta dentro da área do Defensa, no rebote da cobrança de Gustavo Gómez. O VAR entendeu que o lance não foi faltoso.