Conmebol divulga tabela da fase de grupos; Palmeiras e Flamengo estreiam fora de casa, e Inter na altitude; veja!

Nesta segunda-feira (12) a Conmebol divulgou a tabela completa dos jogos da fase de grupos da atual edição da Conmebol Libertadores. Em relação aos clubes brasileiros já garantidos, Palmeiras, Internacional, São Paulo, Flamengo e Atlético-MG iniciam a competição fora de casa, enquanto o Fluminense será mandante na primeira rodada contra o River Plate.

Grêmio e Santos, únicos brasileiros que ainda não estão garantidos na fase de grupos, uma vez que ainda disputam a terceira fase da competição, também já sabem quem enfrentam em caso de classificação. Enquanto os gaúchos podem ter o Defensa y Justicia pela frente, em Porto Alegre, pelo grupo A, o Peixe, também em casa, pode ter como rival o Barcelo de Guayaquil, no grupo C, o mesmo do Boca Juniors.

A primeira rodada da fase de grupos está marcada para o próximo dia 20 de abril. Segundo a Conmebol, a previsão é que a sexta, e última rodada, aconteça no dia 27 de maio.

Veja abaixo o caminho dos clubes brasileiros:

Palmeiras (Grupo A):

Rodada 1: Universitario x Palmeiras – 21/04

Rodada 2: Palmeiras x Grêmio ou Ind. Del Valle – 27/24

Rodada 3: Defensa y Justicia x Palmeiras – 04/05

Rodada 4: Grêmio ou Ind. Del Valle x Palmeiras – 11/05

Rodada 5: Palmeiras x Defensa y Justicia – 18/05

Rodada 6: Palmeiras x Universitario – 27/05

Internacional (Grupo B):

Rodada 1: Always Ready x Internacional – 20/04

Rodada 2: Internacional x Deportivo Táchira – 27/04

Rodada 3: Internacional x Olimpia – 05/05

Rodada 4: Deportivo Táchira x Internacional – 11/05

Rodada 5: Olimpia x Internacional – 20/05

Rodada 6: Internacional x Always Ready – 26/05

Fluminense (Grupo D):

Rodada 1: Fluminense x River Plate – 22/04

Rodada 2: Ind. Santa Fe x Fluminense – 28/04

Rodada 3: Bolivar ou Junior Barranquilla x Fluminense – 06/05

Rodada 4: Fluminense x Ind. Santa Fe – 12/05

Rodada 5: Fluminense x Bolivar ou Junior Barranquilla – 18/05

Rodada 6: River Plate x Fluminense – 25/05

São Paulo (Grupo E):

Rodada 1: Sporting Cristal x São Paulo – 20/04

Rodada 2: São Paulo x Rentistas – 29/04

Rodada 3: Racing x São Paulo – 05/05

Rodada 4: Rentistas x São Paulo – 12/05

Rodada 5: São Paulo x Racing – 18/05

Rodada 6: São Paulo x Sporting Cristal – 25/05

Flamengo (Grupo G):

Rodada 1: Vélez Sarsfield x Flamengo – 20/04

Rodada 2: Flamengo x Unión La Calera – 27/04

Rodada 3: LDU x Flamengo – 04/05

Rodada 4: Unión La Calera x Flamengo – 11/05

Rodada 5: Flamengo x LDU – 19/05

Rodada 6: Flamengo x Vélez Sarsfield – 27/05

Atlético-MG (Grupo H):

Rodada 1: La Guaira x Atlético-MG – 21/04

Rodada 2: Atlético-MG x América de Cali – 27/04

Rodada 3: Atlético-MG x Cerro Porteño – 04/05

Rodada 4: América de Cali x Atlético-MG – 13/05

Rodada 5: Cerro Porteño x Atlético-MG – 19/05

Rodada 6: Atlético-MG x La Guaira – 25/05

Caso Grêmio e Santos se classifiquem*:

Grêmio (Grupo A)*:

Rodada 1: Grêmio x Defensa y Justicia – 21/04

Rodada 2: Palmeiras x Grêmio – 27/04

Rodada 3: Grêmio x Universitario – 05/05

Rodada 4: Grêmio x Palmeiras – 11/05

Rodada 5: Universitario x Grêmio – 18/05

Rodada 6: Defensa y Justicia x Grêmio – 27/05

Santos (Grupo C)*:

Rodada 1: Santos x Barcelona de Guayaquil – 20/04

Rodada 2: Boca Juniors x Santos – 27/04

Rodada 3: Santos x The Strongest – 04/05

Rodada 4: Santos x Boca Juniors – 11/05

Rodada 5: The Strongest x Santos – 18/05

Rodada 6: Barcelona de Guayaquil x Santos – 26/05.