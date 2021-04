Conmebol inicia distribuição de 50 mil vacinas contra COVID-19 para clubes e seleções

A Conmebol iniciou nesta quinta-feira (29), o processo de distribuição das 50 mil doses da vacina chinesa Coronavac para clubes e seleções. As vacinas foram doadas à entidade pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

O lote chegou por Montevidéu, no Uruguai, nesta quarta-feira (28), e já começou a ser distribuído para os demais países da América do Sul.

A vacinação tem como objetivo tornar as competições internacionais mais seguras já a partir da Copa América, que começa no dia 13 de julho. O processo de vacinação terá início com as equipes que vão disputar a competição e as que estão participando dos torneios internacionais da Conmebol, como Conmebol Libertadores e Copa Sul-Americana, até chegar às seleções feminina e masculina da categoria mais alta de cada país afiliado. Comissão técnica, assistentes, árbitros e todo o operacional envolvido na organização das partidas também estarão aptos para serem vacinados.

De acordo com um comunicado emitido pela Conmebol, o protocolo garante que cada dose tenha “nome e sobrenome” para que não possam ser desviadas ou utilizadas em pessoas que não fazem parte do objetivo da campanha. O Ministério da Saúde de cada país também manterá um registro detalhado das pessoas que recebem a vacina. Além disso, a Secretaria-Geral e o Departamento de Ética e Compliance da entidade terão participação ativa no acompanhamento do processo e na posterior prestação de contas.