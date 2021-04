Conmebol marca volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Na tarde desta sexta-feira (23), a Conmebol confirmou o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, porém, jogos devem preocupar seleções devido ao acúmulo de partidas, isso porque, menos de duas semanas depois ja começa a Copa América, no dia 13 de junho.

As eliminatórias foram disputadas até a quarta rodada e devido a pandemia do coronavírus teve que ser interrompida. A entidade decidiu retomar a competição nas rodadas 7 e 8. A seleção brasileira jogará contra Equador e Paraguai respectivamente. A previsão é que os jogos comecem no dia 3 de junho, mas ainda não há datas confirmadas pela Conmebol. As rodadas 5 e 6 serão disputadas mais para frente, nos meses de setembro e outubro.

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. (Foto: Getty Images)



Os times do Brasil podem se afetar com essa decisão da Conmebol, visto que se algum jogador dos principais times do país, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, por exemplo forem convocados, desfalcarão os seus times por muito tempo e em competições importantes nos campeonatos nacionais.