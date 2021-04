Conmebol pode “ajudar” o Santos a resolver pendência por Soteldo; dívida atual é de quase R$ 20 milhões

Atuamente, como os torcedores já estão cientes, a situação financeira do Santos é bem delicada. Na última segunda-feira (12), inclusive, o presidente Andres Rueda abriu as contas do clube em live sobre seus 100 primeiros dias de gestão e mostrou as renegociações por dívidas e recebíveis do clube durante o período.









Porém, conforme publicou o GloboEsporte.com, o Peixe pode achar uma forma que começar a resolver algumas questões. A Conmebol paga 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões, na cotação atual) para os clubes que chegam a fase de grupos da Libertadores, sendo 1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões) para cada partida como mandante.

Diante disso, caso essa quantia seja depositada nos cofres, uma questão urgente a resolver é o imbróglio com o Huachipato pelo atacante Soteldo, que acarretou na punição de impedir o registro de novos jogadores ao Santos. A dívida com o Huachipato é de 3,5 milhões de dólares (quase R$ 20 milhões) – entenda mais sobre o caso clicando aqui.

Atacante é considerado um dos principais nomes do elenco – Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.



Além disso, pendências com o elenco, como a metade da premiação da última edição da Libertadores, também são consideradas importantes. Na semana passada, o mandatário fez pagamentos de salários e direitos de imagem atrasados e diminuiu a dívida com os atletas.

Por esses e outros motivos, uma classificação é considerada primordial na Vila Belmiro. Para avançar à fase de grupos, a equipe pode até perder por 2 a 0, pela regra do gol qualificado, já que venceu por 3 a 1 na partida de ida, na Argentina.