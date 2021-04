Conmebol recebe lote com 50 mil doses da vacina contra a covid-19

A Conmebol recebeu na noite desta quarta-feira as 50 mil doses da vacina contra a covid-19. O lote chegou em Montevidéu, no Uruguai, e será distribuído para os demais países da América do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Alejandro Dominguez.

“Histórico! Vacinas para o futebol sul-americano já estão na América do Sul. A Conmebol se tornará a primeira organização civil do mundo a realizar uma vacinação que beneficiará milhares de famílias em todos os 10 países e que representará uma valiosa cooperação… “, escreveu o mandatário, acompanhado de um foto sua com a taça da Copa América e o lote dos imunizantes ao fundo.

¡Histórico! Ya están en Sudamérica las vacunas para el fútbol sudamericano. La @conmebol se convertirá en la primera organización civil del mundo en emprender una vacunación que beneficiará a miles de familias en los 10 países y que representará una valiosa… pic.twitter.com/znMuz4UJl5 — Alejandro Domínguez (@agdws) April 29, 2021

As 50 mil doses foram doadas pelo laboratório chinês Sinovac. Em comunicado oficial, a Conmebol reintegrou que o lote foi “fabricado especialmente para o futebol sul-americano e que, de nenhum modo, são vacinas destinadas a qualquer outro fim”.

A entidade também reforçou que vacinação começará com as equipes que disputarão a Copa América e as que estão participando dos torneios internacionais, até chegar às equipes masculinas e femininas da primeira divisão de cada país. Estão incluídos, naturalmente, o corpo técnico e os assistentes. A ordem continua com os árbitros e o pessoal operacional envolvido na organização dos jogos.

Para receber a vacina, a CBF precisará de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O protocolo de vacinação e os procedimentos a serem seguidos serão analisados nesta quinta-feira pelo Conselho da Conmebol.

A vacina não é obrigatória e o jogador que optar por não ser imunizado não será penalizado ou excluído das competições.